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大陸豪砸9兆 建 AI 資料中心

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

彭博引述知情人士指，大陸預計在未來五年斥資約人民幣2兆元（約新台幣9.3兆元），在全國各地修建資料中心，用以推動大陸人工智慧（AI）產業，力爭在這項或具有顛覆性的技術上能超越美國。

消息人士指，包括大陸國家發改委在內的關鍵機構正在制定藍圖，建立全國互聯互通的計算中心網絡。中國移動與中國電信等國企將負責營運多數資料中心並確保互聯互通，並由華為等大陸供應商提供至少80%技術，包括AI晶片，藉此降低對輝達與超微的依賴。

該計畫被視為「六張網」建設的重要組成部分，涵蓋水、電與算力等基礎設施。消息人士稱，相關規劃仍在初期階段，但顯示北京當局持續加大對科技基礎建設的投入，即便其他領域因債務壓力而收縮支出。而資金來源將主要透過主權融資，包括超長期特別國債及國家級產業基金，並輔以銀行貸款與民間資本。

諮詢機構Forrester Research首席分析師Charlie Dai稱，統一運算網路可整合分散資源，提升高效能運算取得效率，加速AI模型迭代與應用擴展，並有助政策協同與資金調動。

此外，消息人士還指，該人民幣2兆元預算不包含阿里巴巴、騰訊等民營企業支出，若納入電網整合等相關投資，總規模可能至少達人民幣5兆元。

華為 人民幣 輝達

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