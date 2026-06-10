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大陸出口寫超旺5月 AI 需求帶動年增19% 輸美年增35%最突出

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
受全球AI硬體及半導體需求強勁帶動，大陸5月出口加速增長，以美元計年增19.4%。（中新社）
受全球AI硬體及半導體需求強勁帶動，大陸5月出口加速增長，以美元計年增19.4%。（中新社）

受全球人工智慧（AI）硬體及半導體需求強勁帶動，大陸5月出口加速增長，以美元計年增19.4%，增幅高於4月的14.1%。其中，大陸對美國出口尤為突出，陸媒估年增幅達35.6%。分析認為，全球AI投資升溫及相關備貨需求，是本輪出口走強主要支撐。

大陸海關總署昨（9）日發布最新數據顯示，5月出口規模達3,767億美元，年增19.4%，優於市場預期；進口總額2,713億美元，年增27.4%，推動當月貿易順差達1,054億美元，為今年1月以來最高水準。

彭博認為，推動本輪出口成長主因來自AI產業鏈帶動的高科技產品，而非傳統勞力密集產業。隨全球AI基礎建設持續升溫，中國製造正深度受惠於相關需求擴張。路透亦指，全球AI投資熱潮帶動晶片等高科技產品需求，並在一定程度上抵消外部地緣政治與能源價格波動的影響。

從出口品項看，AI相關產品成為主要成長動能。大陸海關數據顯示，5月貢獻最大的兩大核心產品線為集成電路（晶片）與自動數據處理設備及其零組件（電腦及伺服器鏈），這兩大類別在5月皆呈現爆發性增長。

華爾街日報引述官方數據指出，5月集成電路出口355億美元，年增110%，延續4月高增長態勢；自動數據處理設備及其零組件出口268億美元，年增66.1%。今年1-5月，集成電路出口1,390億美元，年增90%；自動數據處理設備及其零組件出口1,109億美元，年增38.7%。

分析師指出，AI硬體設備除了核心GPU外，還需要大量配套的電源管理晶片、控制晶片與網通晶片，中國大陸成熟製程的產能有效填補這部分全球供應鏈的龐大缺口。澳新銀行策略師邢兆鵬指，晶片價格上漲支撐出口表現，「AI故事遠未結束，晶片正在重塑中國的貿易格局」。

在主要貿易夥伴中，對美出口表現最為突出。財聯社指，5月大陸對美出口達390.3億美元，年增35.6%，較4月明顯加快。華爾街日報認為，此一成長除受惠於中美貿易緊張局勢緩和及低基期因素外，也反映部分需求提前釋放。

美國也是此波高科技與AI硬體的主要買家之一。彭博分析指出，中國大陸的光通訊模組龍頭企業（如中際旭創等）在5月因海外AI基礎設施訂單激增，成為拉動高科技出口主要功臣之一。

美國 大陸

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