陸乘用車5月出口年增逾7成

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會（乘聯分會）八日發布的數據顯示，五月中國乘用車出口七十八點四萬輛，同比增長百分之七十五點一，環比增長百分之二點三。

當日發布的數據顯示，五月，大陸全國乘用車市場零售一五一點○萬輛，同比下降百分之二十二點一，環比增長百分之九點二；今年以來累計零售七○九點九萬輛，同比下降百分之十九點五。

乘聯分會相關負責人分析，五月中國乘用車市場呈現總量承壓、環比走強、結構分化的運行態勢，「燃油冷、新能源熱」成乘用車市場最大焦點。

高油價、消費轉型等因素加速「油電替代」過程，本月新能源零售滲透率持續突破百分之六十，達到百分之六十二點九，電動化替代速度超預期。

此外，新能源乘用車五月出口呈爆發式增長。當月，新能源乘用車出口四十二點四萬輛，同比增長百分之一一二點六，環比增長百分之四點四。

一至五月新能源乘用車出口一七三點二萬輛，同比增長百分之一一七點三。

上述負責人分析，當前，中國車企持續深耕海外市場，重點開拓拉美、歐洲等多元市場，有效對沖了中東需求下滑的影響，出口銷量保持高增長，支撐行業整體平穩運行。整體來看，六月車市結構性潛力仍大

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