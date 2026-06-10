陸乘用車5月出口年增逾7成

彭博資訊引述知情人士報導，台灣政府正考慮對銷往中國大陸的人工智慧（ＡＩ）晶片祭出更嚴格出口管制，將適用中國的所有客戶，而不光是華為等出口黑名單上的特定公司。這將使台灣首次能把向走私ＡＩ晶片至中國的行徑，列為刑事犯罪並起訴。

2026-06-10 00:00