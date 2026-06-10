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超出市場預期 陸5月出口增19.4%

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導
中國海關總署公佈最新數據，據海關統計，2026年前5個月，中國貨物貿易進出口總值20.68萬億元人民幣，同比增長15.3%。資料圖為航拍南京龍潭港進出口集裝箱碼頭。 中新社
中國海關總署公佈最新數據，據海關統計，2026年前5個月，中國貨物貿易進出口總值20.68萬億元人民幣，同比增長15.3%。資料圖為航拍南京龍潭港進出口集裝箱碼頭。 中新社

大陸海關總署昨公布五月貿易數據，以美元計價，出口年增百分之十九點四，進口年增百分之廿七點四，兩者均超出市場預期。

路透分析，海外買家為因應中東戰爭帶來能源成本上升而提前採購，加上半導體和人工智慧硬體需求穩定，帶動大陸出口表現。

數據顯示，五月大陸貿易順差達一○五四點三億美元，高於四月的八四八億美元，也優於市場預估的九二一億美元。今年前五個月，以美元計價，大陸出口年增百分之十五點五，進口年增百分之廿四點五，累計貿易順差四五一七點一億美元。

值得注意的是，繼四月對美出口由負轉正後，大陸五月對美出口進一步大增百分之卅五點四，達三九○點三億美元；自美國進口則年增約百分之廿點二，達一三○點一億美元。

而大陸自五月起，對非洲建交國全面實施「零關稅」措施。數據顯示，五月大陸自非洲進口年增百分之十五，已連續九個月保持增長。

就進出口商品來看，按人民幣計價，今年前五個月，大陸出口機電產品七點五八兆元，年增百分之十八點四；進口機電產品三點五四兆元，年增百分之廿五點三。此外，原油進口量二點一八億噸，年減百分之四點八。

路透報導，中東衝突尚未對大陸出口造成衝擊，但經濟學家表示，當海外買家的庫存達到峰值，成本上升，買家在等待停火期間會開始減少庫存。另據五月工廠活動數據，新出口訂單較四月的高峰大幅下降。當時，倉庫經理報告稱，由於外國工廠爭相鎖定供應，業務「蓬勃發展」，意味提前下單的趨勢可能正在消退。

中東 美國 大陸

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