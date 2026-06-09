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半導體資本版圖再擴張 長鑫科技攜手多方設立私募股權基金

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸DRAM龍頭長鑫科技科創板IPO已過會並進入提交註冊階段。在此同時，其近日與上海國投先導、東莞信託等共同設立的私募股權基金「長智瀚海」在上海完成註冊，規模達人民幣39.1億元。（路透）
大陸DRAM龍頭長鑫科技科創板IPO已過會並進入提交註冊階段。在此同時，其近日與上海國投先導、東莞信託等共同設立的私募股權基金「長智瀚海」在上海完成註冊，規模達人民幣39.1億元。（路透）

大陸DRAM龍頭長鑫科技科創板IPO已過會並進入提交註冊階段。在此同時，其近日與上海國投先導、東莞信託等共同設立的私募股權基金「長智瀚海」在上海完成註冊，規模達人民幣39.1億元（下同），出資方涵蓋產業資本、國資平台及互聯網企業等多方機構，主要聚焦積體電路等半導體領域投資。

科創板日報指，股權穿透顯示，長鑫科技全資子公司長鑫芯聚持股30%，為第一大出資方，認繳11.73億元；東莞信託持股29.41%，上海國投先導持股20%，阿里巴巴旗下杭州灝月持股10.23%，中微半導體持股7.67%。

報導提到，這是長鑫芯聚自2024年以來參投的唯一一檔基金。據悉，長鑫芯聚作為長鑫科技全資控股的專業投資平台，專注於半導體產業鏈的資本運作與產業布局，重點聚焦存儲晶片、積體電路等核心領域的未上市企業支持。數據顯示，長鑫芯聚在投公司已有211家，曾投出智譜華章、曦智科技兩大熱門項目。

在2023年，長鑫芯聚曾兩度出手，在規模100億的長三角二期基金和總規模300億元的安徽省新一代信息技術產業基金裡，都作為核心LP之一出資，深度參與區域半導體生態建設。

相比之下，長智瀚海出資方結構與區域更趨多元，其中上海國投先導與中微半導體為上海半導體核心代表，杭州灝月則由淘寶、天貓設立，投資項目包括宇樹科技等。

東莞信託看起來與長鑫科技並無直接的交集。但值得注意的是，在今年4月，上海國投先導、東莞信託分別出資3億元與兆易創新合作成立了一檔規模15.96億元的新基金——上海石溪兆易智芯創業投資合夥企業（有限合夥），基金管理人為兆易創新旗下的CVC平台石溪資本，該基金同樣設立在上海。

據悉，這檔基金將主要對積體電路等行業的未上市企業進行投資，其中投資於積體電路領域的投資額不低於基金認繳出資總額的70%。投資階段為早期企業、中小企業和高新技術企業。兩檔基金設立時間相近，上海國投先導與東莞信託同時出現在出資方名單中，形成跨基金聯動。兆易創新創辦人朱一明同時亦為長鑫科技總經理。

此外，長鑫科技近期業績表現強勁，其2025年營收617.99億元，年增155.62%；2026年第一季營收508億元，年增719.13%。按2025年第四季數據，其DRAM全球市占達7.67%，排名全球第四。

半導體 基金 上海

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