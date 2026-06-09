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大陸AI瀏覽器競賽升溫 美團推Tabbit 1.0布局AI代理工具

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
Tabbit負責人劉炯表示，AI原生瀏覽器Tabbi產品經歷了從「地址欄」到「搜尋框」，再到「對話框」最終進化為「AI代理」的跨越。這一進化不僅體現在技術指標上，更反映在用戶使用習慣的深度轉變。圖／取自新浪財經
Tabbit負責人劉炯表示，AI原生瀏覽器Tabbi產品經歷了從「地址欄」到「搜尋框」，再到「對話框」最終進化為「AI代理」的跨越。這一進化不僅體現在技術指標上，更反映在用戶使用習慣的深度轉變。圖／取自新浪財經

美團旗下GN06團隊近日推出AI原生瀏覽器Tabbit 1.0，定位為AI入口工具，整合多款大模型並主打跨軟體自動化任務能力。據悉，該產品同步宣布核心功能永久免費。

新浪財經指出，美團旗下GN06團隊9日宣布AI原生瀏覽器Tabbit 1.0正式上線。據了解，該產品以瀏覽器形式作為AI入口，內置多款頭部大模型。用戶輸入需求後，Tabbit可自動執行跨軟體、跨網頁等各類複雜任務。

Tabbit負責人劉炯表示，該產品於今年3月2日發起公測。公測期間，Tabbit根據用戶反饋保持每週迭代，累計更新了超百項新功能。據悉，其自動化任務的成功率已從3月的53.1%提升至目前的91.8%。

劉炯還指，產品經歷了從「地址欄」到「搜尋框」，再到「對話框」最終進化為「AI代理」的跨越。這一進化不僅體現在技術指標上，更反映在用戶使用習慣的深度轉變。5月數據顯示，單用戶月均Token使用量已達853萬，這表明用戶正持續、高頻地將Tabbit應用於較重的任務處理和工作流中。

另，報導提到，為打造定製化「AI入口」，Tabbit 1.0版本新增了記憶功能。該功能會持續記錄用戶偏好、背景以及其他重要信息，並形成「可調用記憶」，自動適配用戶回覆風格，減少無效對話及動作，使每一次互動都更貼近用戶需求。

值得注意的是，Tabbit 1.0內置了LongCat、DeepSeek、智譜GLM、Kimi等多款大陸頭部大模型，實時接入新模型API（應用程式介面）。報導引述公測數據顯示，超過60%的活躍用戶會根據不同場景切換基座模型，或利用「多模型對比」功能相互驗證、獲得更多靈感。

劉炯表示，公測期間，Tabbit收穫大量真實用戶的多樣化使用場景，包括視障用戶通過Tabbit直接生成自己的首份專屬簡報。此外，Tabbit面向大眾用戶的基礎對話、網頁閱讀、常用妙招等核心功能將永久免費。

美團旗下GN06團隊近日推出AI原生瀏覽器Tabbit 1.0，定位為AI入口工具，整合多款大模型並主打跨軟體自動化任務能力。據悉，該產品同步宣布核心功能永久免費。圖／取自澎湃新聞微博
美團旗下GN06團隊近日推出AI原生瀏覽器Tabbit 1.0，定位為AI入口工具，整合多款大模型並主打跨軟體自動化任務能力。據悉，該產品同步宣布核心功能永久免費。圖／取自澎湃新聞微博

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