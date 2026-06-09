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陸又一家記憶體製造商推進上市進程！長鑫之後 紫光國芯完成IPO輔導

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
紫光國芯已向陝西證監局提交輔導工作完成報告。該公司於今年1月6日進行輔導備案，整個輔導過程持續5個月。圖為紫光國芯展位。紫光國芯官網
紫光國芯已向陝西證監局提交輔導工作完成報告。該公司於今年1月6日進行輔導備案，整個輔導過程持續5個月。圖為紫光國芯展位。紫光國芯官網

大陸又一家記憶體製造商推進上市進程，根據大陸證監會官網IPO輔導公示系統信息顯示，紫光國芯已向陝西證監局提交輔導工作完成報告。該公司於今年1月6日進行輔導備案，整個輔導過程持續了5個月。

先前大陸DRAM龍頭長鑫科技，已於5月27日科創板IPO成功過會，擬募資人民幣295億元，為科創板史上第二大IPO專案，目前已進入證監會註冊環節，預計今年第3季掛牌上市。

有分析認為，長鑫科技與紫光國芯相繼進入上市關鍵階段，代表大陸記憶體產業已從技術突破期逐步邁入規模化發展階段，將為國產存儲替代進程提供資本支撐。

快科技報導，紫光國芯於今年1月6日提交輔導備案，歷時5個月完成輔導，擁有20年DRAM技術累積，多款記憶體相關產品已實現全球量產，2025年營業收入達人民幣18.3億元，年增54.79%；淨利潤人民幣1.12億元實現轉虧為盈。

作為新紫光集團記憶板塊的戰略支柱企業，紫光國芯成立於2006年，前身為英飛凌西安存儲事業部，傳承至今已有20年。這也讓它成為大陸少有的能夠提供全系列、全品類DRAM產品，並具備完整晶片設計能力的企業。

目前公司核心業務覆蓋存儲顆粒、KGD晶片、模組系統、堆疊大頻寬DRAM及CXL主控晶片，同時提供積體電路設計服務，已有20多款晶片和40多款模組產品實現全球量產銷售。

股權結構方面，北京紫光存儲科技有限公司持有紫光國芯59.6%的股份，為控股股東。成都高投集團旗下成都高新倍特啟新股權投資合夥企業已於5月19日完成對紫光國芯的戰略投資。

財務數據顯示，紫光國芯2025年營收人民幣18.3億元，年增54.7%；淨利潤人民幣1.1億元，較上年同期成功轉虧為盈。

此外，該公司還是國家高新技術企業、國家企業技術中心和國家智慧財產權優勢企業，承擔著多個國家級重大研發專項。

大陸 人民幣 紫光集團

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