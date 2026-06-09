陸又一家記憶體製造商推進上市進程！長鑫之後 紫光國芯完成IPO輔導

大陸汽車巨頭比亞迪董事長王傳福9日比亞迪2025年度股東會上表示，今年比亞迪的銷量將取決於電池產量，公司將聚焦電池事業部、配置資源，把刀片電池的產能充分挖掘出來。他預期到2030年，比亞迪將「獲得很大的增長」，「五年以後，比亞迪在規模上，能夠做到真正的全球第一。」

2026-06-09 14:39