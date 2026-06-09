陸又一家記憶體製造商推進上市進程！長鑫之後 紫光國芯完成IPO輔導
大陸又一家記憶體製造商推進上市進程，根據大陸證監會官網IPO輔導公示系統信息顯示，紫光國芯已向陝西證監局提交輔導工作完成報告。該公司於今年1月6日進行輔導備案，整個輔導過程持續了5個月。
先前大陸DRAM龍頭長鑫科技，已於5月27日科創板IPO成功過會，擬募資人民幣295億元，為科創板史上第二大IPO專案，目前已進入證監會註冊環節，預計今年第3季掛牌上市。
有分析認為，長鑫科技與紫光國芯相繼進入上市關鍵階段，代表大陸記憶體產業已從技術突破期逐步邁入規模化發展階段，將為國產存儲替代進程提供資本支撐。
快科技報導，紫光國芯於今年1月6日提交輔導備案，歷時5個月完成輔導，擁有20年DRAM技術累積，多款記憶體相關產品已實現全球量產，2025年營業收入達人民幣18.3億元，年增54.79%；淨利潤人民幣1.12億元實現轉虧為盈。
作為新紫光集團記憶板塊的戰略支柱企業，紫光國芯成立於2006年，前身為英飛凌西安存儲事業部，傳承至今已有20年。這也讓它成為大陸少有的能夠提供全系列、全品類DRAM產品，並具備完整晶片設計能力的企業。
目前公司核心業務覆蓋存儲顆粒、KGD晶片、模組系統、堆疊大頻寬DRAM及CXL主控晶片，同時提供積體電路設計服務，已有20多款晶片和40多款模組產品實現全球量產銷售。
股權結構方面，北京紫光存儲科技有限公司持有紫光國芯59.6%的股份，為控股股東。成都高投集團旗下成都高新倍特啟新股權投資合夥企業已於5月19日完成對紫光國芯的戰略投資。
財務數據顯示，紫光國芯2025年營收人民幣18.3億元，年增54.7%；淨利潤人民幣1.1億元，較上年同期成功轉虧為盈。
此外，該公司還是國家高新技術企業、國家企業技術中心和國家智慧財產權優勢企業，承擔著多個國家級重大研發專項。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。