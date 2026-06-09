關係漸恢復 中國網路湧現兜售北韓商品短片

美媒報導，中國社群媒體上近來大量湧現許多中國企業兜售北韓商品的短片，部分商品可能出自中企在北韓的工廠，這和中國國家主席習近平近日訪問平壤一事，都顯示兩國之間恢復關係的跡象。然而，這明顯違反聯合國安理會關於禁止各國在北韓「經營合資企業或合作實體」的全面制裁措施。

紐約時報報導，在抖音和小紅書等中國短影音平台上，不少中國企業近來大量推出兜售北韓商品的短片。其中一部推銷假髮的短片說，「無論是毛絨玩具、假睫毛還是鉤織手袋，生產量大，出貨快，（北韓）工人便宜，有些工人連續16個小時沒有睡覺了」。

報導提到，在抖音和小紅書上能查到至少34個帳號，發布400多部推廣北韓製造產品的短片。其中部分帳號更宣稱自己在北韓開設工廠，且直接公開聯絡方式。但面對紐時查證，2個帳號表示拒絕評論，其他32個帳號則不作回應。

紐時還利用衛星影像及其他網路影片，核實了短片拍攝地點。其中一家生產假髮和假睫毛的工廠位在北韓東北部的羅津先鋒經濟特區。

這些短片播放量達數萬次，且都強調北韓擁有大量廉價、技術熟練的工人，更提到「性價比（C/P值）很不錯」。一些短片還展示北韓工人們接受軍事化管理，在集體食堂用餐，並參加各種集體活動的畫面，提供外界一窺北韓工廠內部生活的罕見窗口。

報導指出，上述現象，顯示中國與北韓這兩個鄰國間恢復關係的跡象。這包括兩國貿易額近來大幅成長，以及習近平8至9日訪問平壤，並與北韓領導人金正恩會談。根據中國海關數據，今年1至4月，中國與北韓貿易額接近10億美元（約新台幣316億元），年增約23%。

專門報導北韓消息的南韓網站「每日北韓」（DailyNK）研究主任李相勇（譯音）認為，中國企業家正重返北韓經營合資企業。在外界沒有太多關注的情況下，中國與北韓貿易已悄悄恢復到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前水準。

報導提到，北韓並未被聯合國制裁完全隔絕，該國企業可出口假髮和鎢礦石等商品，只要不與外國公司合資經營即可。然而，中國企業若在北韓投資建廠生產，就明顯違反聯合國安全理事會關於禁止各國在北韓「經營合資企業或合作實體」的全面制裁措施。

聯合國制裁明令禁止各國從北韓購買紡織品，包括「布料以及部分或完全製成的服裝產品」。然而，這些中國短片展示不少疑似違反禁令的商品，包括手工編織包和鉤針編織的玩具。

中國這些短片是否真的為北韓工廠帶來訂單，目前並不確定，但許多北韓工廠本身並不具備完善的本國供應鏈。首爾的國家安保戰略研究所研究員李志善（譯音）表示，北韓嚴重依賴從中國進口原物料和中間產品，再利用其相對豐富的勞動力製造為成品後出口。

報導指出，從查閱資料來看，這些北韓商品的製造工

廠集中在北韓東北部的羅先，當地毗鄰中國和俄羅斯邊境，1991年由北韓劃為經濟特區，希望吸引外國尤其是中國資金。羅先經濟特區地處偏遠，既可吸引外資，又可阻擋外國文化影響，符合北韓自稱「掛蚊帳」的招商引資策略。

南韓官員和分析人士透露，為防止境外資訊傳播，北韓政府青睞的是中國的漢族投資人，而不是能與北韓當地民眾直接交流的中國朝鮮族投資人。