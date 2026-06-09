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美股早盤／美光帶頭！四大指數續揚 外資警告仍有回檔風險

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打擊非法跨境炒股 中證監宣稱中國資產具吸引力

中央社／ 台北9日電

中國證監會等8部門5月公布整治境外券商非法跨境經營活動。中證監近日表示，措施是要「淨化」中國資本市場以保護投資人。對於緊縮資本管制是否為了引導資金回流國內資本市場，中證監宣稱，中國資產「具有吸引力」。

中證監等8部門5月22日聯合印發「綜合整治非法跨境證券期貨基金經營活動實施方案」，將用2年時間全面取締境外券商非法跨境買賣證券行為。

同一天中證監即宣布，Tiger Brokers（NZ）Limited（老虎證券）、富途證券國際（香港）有限公司、長橋證券（香港）有限公司的非法跨境展業行為，違反中國證券基金期貨法律法規，擬對3家公司沒收違法所得，並依法嚴厲處罰。

路透社8日報導，自中證監公布相關措施後，中國投資者對如何處理在境外券商帳戶的資金和投資感到困惑。根據中國券商開源證券估計，相關帳戶價值約540億美元。

中證監向路透社發出的聲明表示，對境外券商非法協助中國投資者購買海外股票採取的打擊行動，並不影響相關券商在境外的業務。境外券商仍可繼續向中國客戶提供合法的境外服務。

中證監又表示，整頓行動不會影響投資人的資產安全。相關帳戶不會被強制關閉，帳戶的資產也不會被強制平倉。投資人可以出售資產，並將資金從受影響的帳戶中轉移出去。

中證監表示，此次打擊行動旨在「淨化」中國資本市場，保護投資人，並打擊非法資本外流，「任何國家或地區都不會容忍境外機構在其境內從事非法活動」，並必須對此嚴厲打擊，因為相關行為「嚴重擾亂市場秩序，增加金融風險，損害投資者利益」。

對於路透社提問，緊縮資本管制是否為了引導資金回流國內資本市場，中證監宣稱，中國資產「具有吸引力」，但未作進一步說明；並指歡迎國內外投資人參與中國資本市場，共享中國高品質經濟成長的紅利。

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