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阿里、比亞迪遭美列入涉軍清單 陸外交部：敦促美方停止無理打壓中企

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸外交部發言人林劍。（歐新社資料照）
大陸外交部發言人林劍。（歐新社資料照）

美國防部當地時間8日將包括阿里巴巴、比亞迪等知名陸企列入「涉軍」企業清單，大陸外交部發言人林劍9日在例行記者會上表示，敦促美方糾正錯誤做法，停止無理打壓中企。被美方點名的阿里、百度與藥明康德也陸續做出回應，表示自身公司跟軍工無涉。

林劍表示，中方一貫堅決反對美方泛化國家安全概念，划設各類名目的歧視性清單，無理打壓中國企業。我們敦促美方糾正錯誤做法，停止對中國企業的無理打壓行徑。中方將採取必要措施，堅定維護中國企業的正當合法權益。

美國國防部8日更新「協助中國軍方的中國企業名單」，這次名單新加入約20間中企，包括阿里巴巴、百度、比亞迪、藥明康德、AI機械人公司速騰聚創及正申請上市的宇樹科技，被列入清單雖不涉及立即制裁，但意味有藉口可以作出制裁，或限制這些企業在美國營運，採購或投資。

9日，被點名的陸企紛紛在港交所做出公告，阿里巴巴聲明中表示，沒有任何理由得出結論認為阿里應該被列入認定的名單中。阿里既非中國軍工企業，也不屬於任何軍民融合戰略的一部分。阿里將對任何試圖扭曲公司形象的行為採取一切可行的法律行動。

百度對被列入該名單予以堅決反對，稱認為百度是軍工企業的說法完全沒有根據，集團將毫不猶豫地採取一切可用選項，爭取將公司從名單中移除；藥明康德回應其被列入名單是錯誤的，並表示將立即採取措施挑戰及糾正這一錯誤認定。

受相關訊息影響，藥明康德A股、港股跌幅均超5%，市值縮水約人民幣150億元。

大陸駐美國華府使館稍早表示，北京方面反對制定歧視性名單來打壓中國企業，稱中國企業遵守當地法律法規。美國應停止其錯誤做法，為中國企業創造公平、公正且非歧視性的環境。

比亞迪 外交部 阿里

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