比亞迪董座王傳福：5年後規模上能做到真正的全球第一

大陸汽車巨頭比亞迪董事長王傳福9日比亞迪2025年度股東會上表示，今年比亞迪的銷量將取決於電池產量，公司將聚焦電池事業部、配置資源，把刀片電池的產能充分挖掘出來。他預期到2030年，比亞迪將「獲得很大的增長」，「五年以後，比亞迪在規模上，能夠做到真正的全球第一。」

綜合上證報、澎湃新聞等陸媒報導，王傳福表示，第二代刀片電池和閃充技術解決電動化一大痛點，受到了自國內外的很高評價。但他直言，目前產能還不夠，產能正在以每月2萬至3萬的增量在爬升，公司正在夜以繼日奮鬥應對挑戰。

王傳福指出，他稱，隨著比亞迪電池的產能提升，相信今年會有很好的產量。更大的產量將會在明年，明年產能一旦爬坡好以後，相信國內國際兩個市場將同時發力。

關於出海狀況，王傳福稱，今年汽車行業出海勢頭很好，產品的競爭力、價格、技術、體驗，都超越了當地很多同行。他透露，原定160萬輛的海外年銷量目標，目前看來，今年公司的海外銷量有望超越這一數字。

在智能駕駛進度，王傳福表示，根據現在AI技術的發展，「未來L3、L4一定會提前落地。」他提到，比亞迪已經從晶片、算法、數據、生態等多方面為此做好充分準備，一旦法規落地，比亞迪就將推出全新的、符合L3相關（要求）產品，並從中國走向全球，包括在歐洲、南美洲、東南亞、中東等地區的訓練中心都已做好準備，「一旦法規落地，比亞迪將快速騰飛。」

對於外界最關注單車利潤問題，王傳福表示，高端化是比亞迪一直以來的追求，最終還是要回歸技術的本源。「其實在國外已經做到了（高端化），國外的產品在澳大利亞、歐洲、南美，比亞迪這個品牌是個高端品牌，沒有那麼多人黑你。」他進一步說，「我們不能抱怨別人，還要在技術、產品等方面繼續努力。明年還會有一批新的技術推出，還有更多的驚艷的技術，高端化、單車利潤等問題將迎刃而解。」

比亞迪3月正式推出第二代刀片電池及配套閃充技術，宣告電動車補能效率與低溫性能的瓶頸已被徹底打破。在常溫條件下，電量從10%充至70%僅需5分鐘，從10%至97%也只要9分鐘，且即便在零下20度的極寒環境中，從20%充至97%亦只需12分鐘。