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高油價衝擊燃油車！大陸5月銷量Top 10 全是新能源車

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸汽車媒體「懂車帝」日前發布5月乘用車零售銷量排行榜顯示，排名前十的車型全部為新能源車，沒有燃油車。中新社資料照
大陸汽車媒體「懂車帝」日前發布5月乘用車零售銷量排行榜顯示，排名前十的車型全部為新能源車，沒有燃油車。中新社資料照

大陸汽車媒體「懂車帝」日前發布5月乘用車零售銷量排行榜顯示，排名前十的車型全部為新能源車。意味在高油價影響下，燃油車在5月徹底退出乘用車零售銷量前十的舞台。

根據懂車帝發布的5月銷量排行榜：排名第一的是微型電動車星願，月銷3,8751輛；特斯拉Model Y以28,911輛位居第二；小米SU7、零跑A10、理想i6分列第三至第五位。前十榜單中，純電、增程、插混各占一席之地，燃油車已不見身影。

如果將時間往前推，4月前十榜單中還有吉利繽越這款燃油車；3月則有5款燃油車入圍；今年1月為7款。換言之，才僅半年時間，燃油車從占據大半江山到徹底歸零。

第一財經報導，大陸乘聯會秘書長崔東樹指出，5月車市「燃油冷、新能源熱」成最大焦點，大陸新能源零售滲透率突破60%，達62.9%（歷史新高），電動化替代速度超預期。

而燃油車銷量下滑其實也拖累大陸車市，崔東樹表示，大陸車市下滑的核心誘因是燃油車在高油價衝擊下的銷量大幅萎縮，5月燃油車份額37.1%，但年增減量占乘用車總減量的82%，拖累大盤走勢。

他進一步指，地緣局勢推動國際油價高位運行，大陸燃油車用車成本持續攀升，既直接壓制燃油車購車意願，也加重居民支出壓力，進一步削弱整體購車消費力，是制約車市年增大幅增長的核心因素。

大陸乘聯會8日公布最新數據，5月大陸乘用車市場零售151.0萬輛，年減22.1%，月增9.2%；今年以來累計零售709.9萬輛，年降19.5%。今年5月，燃油車零售年降39%，其中自主下降39%，主流合資下降41%，豪華下降31%，均受到高油價劇烈衝擊。

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