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大陸雞蛋價年漲8成、創近5年新高...端午後價格或下滑

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸自5月開始蛋價瘋漲，目前多地零售價更突破人民幣5元1市斤（500克，下同），較去年同期上升達8成，創下近五年同期新高。（本報系資料照）
大陸自5月開始蛋價瘋漲，目前多地零售價更突破人民幣5元1市斤（500克，下同），較去年同期上升達8成，創下近五年同期新高。（本報系資料照）

大陸自5月開始蛋價瘋漲，目前多地零售價更突破人民幣5元1市斤（500克，單位下同），較去年同期上升達8成，創下近5年同期新高。有超市更出限購令，大陸民眾抱怨現在雞蛋「一天一個價」、「雞蛋貴過雞肉」。作為對比，據Mysteel農產品網，山東毛雞主流報價穩定在3.65元/斤，這意味雞蛋價格比山東毛雞還貴。

央視財經報導，6月初北京新發地市場每斤雞蛋的批發價格已經達到5.5元，比5月初上漲了26%左右，同比漲幅更是接近80%，也是近5年同期的最高。

綜合合肥晚報、齊魯晚報報導，8日合肥市場市售散稱洋雞蛋的價格普遍在6元/斤左右，較前期上漲約20%。在定遠路上的1家雞蛋專賣店裡，其中洋雞蛋售價6元/斤，土雞蛋售價8.5元-11.8元/斤之間。該店員表示，「這段時間不僅洋雞蛋的價格上漲，『土雞蛋』也漲價了，相較於4月上漲20-30%。」

「昨天4.99元一斤，今天就5.29元了，一天一個價。」濟南市歷下區大潤發，雞蛋專賣區的工作人員1日表示。往年五一過後，雞蛋市場都會進入傳統消費淡季，價格穩步回落，但今年該行業慣例被徹底打破，近期大陸蛋價累計上漲超1元，逆勢走出一輪強勢上漲行情。

為何雞蛋漲幅大？分析認為，上漲主因在於端午節前雞蛋需求量較大，粽子等節日食品製作帶動消費；同時，夏季氣溫升高，老雞淘汰、新雞尚未完全接替，市場整體處於「低庫存運行」狀態，供給偏緊；去年雞蛋價格較低，養殖戶淘汰蛋雞數量增加，導致今年蛋雞存欄量下降，雞蛋產量減少。此外，豆粕等主要飼料原料價格持續上漲，進一步推高養殖成本。

展望蛋價後市，卓創資訊分析，端午節後、梅雨期間，雞蛋價格或下滑。端午備貨結束後，市場支撐邏輯消退。疊加南方大範圍入梅，雞蛋儲存難度上升，發霉、長毛等品質問題增加，持續高溫高溼的氣候，成為壓制蛋價的核心因素。貿易商按需少量拿貨。疊加中小學及大、中院校陸續迎來暑假，校園採購需求下滑。與此同時，夏季蔬菜集中上市，品類豐富且菜價走低，居民日常飲食選擇增多，雞蛋常態化食用需求被部分替代，市場正式步入傳統消費淡季。結合歷年梅雨期價格波動規律，以及當前現貨基本面綜合研判，蛋價回落空間在0.50-0.70元/斤。

據大陸發改委5月29日公布最新一期（5月第5周）生豬、肉雞、蛋雞一周價格分析顯示，當周大陸全國蛋料比價為3.61，較上期漲4.94%。按目前價格及成本推算，未來蛋雞養殖每只盈利人民幣48.59元。

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