阿里巴巴AI架構再調整！成立Token Foundry事業部 CEO吳泳銘直管

阿里巴巴組織結構再調整，8日宣布合併通義大模型事業部和未來生活實驗室，成立Token Foundry事業部，由集團CEO吳泳銘直接負責。此次架構調整被視為阿里在AI戰略上的持續加碼與縱深推進。

香港經濟日報指，「Foundry」中文意思是「鑄造廠」。在大模型領域，Token（詞元）是模型理解、產生、呼叫功能的基礎單元，如今也成為AI服務計費與商業化的核心標尺。Token Foundry的成立，標誌阿里AI邁入全新發展階段，後者旨在將大模型能力、Token 調用、MaaS 服務以及智能體應用，打磨為可交付、可計量、可商業化的標準化產品。

綜合北京商報、科創板日報報導，此次調整涉及到一批AI業務。周靖人將擔任阿里巴巴首席科學家，牽頭成立阿里巴巴AI未來研究院，專注前沿AI科技的探索與突破；鄭波帶領Happy Horse、Happy Oyster等加入Token Foundry事業部。

值得注意的是，周靖人是通義大模型團隊從零到一的搭建，到Qwen系列在全球模型中確立領先地位的關鍵人物之一，並於去年成為阿里巴巴合伙人。阿里表示，首席科學家是阿里巴巴技術體系的最高學術頭銜，此次任命既是對周靖人貢獻的高度認可，也是一次面向未來的戰略部署。

鄭波團隊則與阿里近期的多模態產品有關。此前，Happy Horse-1.0匿名登頂Artificial Analysis視頻競技場排行榜，隨後被確認系阿里旗下創新事業部研發的模型。此次相關團隊加入Token Foundry，意味著阿里正在把模型能力、AI應用和多模態產品放到同一組織下推進。

阿里今年以來針對AI組織架構進行多次調整。3月16日，阿里成立Alibaba Token Hub（ATH）事業群，建立以「創造Token、輸送Token、應用Token」為核心目標的新組織，同樣由CEO吳泳銘直接負責。

而Alibaba Token Hub包括通義實驗室、MaaS業務線、千問事業部、悟空事業部及AI創新事業部，覆蓋從基礎模型研發、模型服務平台，到個人與企業端AI應用。

阿里最新財報顯示，阿里2026財年四季度，AI相關產品收入為89.71億元人民幣，占阿里雲外部收入30%，邁入商業化回報周期。

目前阿里最新的Qwen-3.7模型已實現全球前三、大陸國內第一的Coding能力。6月2日，千問正式發布Qwen3.7-Plus，將視覺與語言統一為一體化智能體基座的多模態模型。在Qwen3.7強大文本能力的基礎上，Qwen3.7-Plus全面升級了視覺—語言能力，同時保持在編碼、工具使用和生產力工作流方面的完整智能體能力。