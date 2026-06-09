AI浪潮助推 大陸5月出口年增19.4% 進口增27.4% 雙雙優預期

大陸海關總署9日公布5月貿易帳顯示，按美元計，中國大陸5月進口年增27.4%，出口年增19.4%。雙雙優於市場預期。外界認為主要與海外買家為應對中東局勢帶來的能源成本而提前採購，這一趨勢反映在出貨量中，同時對半導體和人工智慧硬體的穩定需求也提供了額外支撐。

數據顯示，大陸5月貿易順差為1,054.3億美元，高於上月的848億美元和先前預測的921億美元；今年前5個月，按美元計，大陸貨物貿易進出口總值2.98兆，年增19.2%，其中出口1.71兆，年增15.5%，進口1.26兆，年增24.5%。

路透此前報導稱，中東衝突尚未對中國出口造成衝擊，出口是大陸官方首選的成長引擎，但經濟學家表示，這種緩衝只是暫時的，因為庫存達到峰值，成本上升，買家在等待停火期間開始減少庫存。另據5月工廠活動數據顯示，新出口訂單較4月兩年來的高峰大幅下降。當時，倉庫經理報告稱，由於外國工廠爭相鎖定供應，業務「蓬勃發展」，意味提前下單的趨勢可能正在消退。

從國別區域看，東協依然是第一大貿易夥伴，5月貿易總額1,126億，歐盟總額為758億，排名第二，美國總額為520億，排名第三，值得注意的是，據彭博計算，大陸對美國出口年增35.6%至390.3億美元。自美國進口按年上升20.2%至130.1億美元；5月對美國貿易順差260.2億美元。

就兩岸貿易額來看，5月大陸對台灣出口額為93億美元，較上月90億美元增加，對台灣進口230億美元，較上月241億稍有減少；就前5個月累計，進出口年增22%，出口年增30.6%，進口年增19.1%。

從中美俄三方貿易看，首5個月，中國對美國出口1,724.63億美元，按年跌2.7%；自美國進口587.82億美元，跌5.5%；中國對俄羅斯出口491.71億美元，上升26.4%，自俄羅斯進口603.59億美元，增20.2%。

從重點商品看，出口方面，前5個月，按人民幣計，大陸出口機電產品7.58兆元，年增18.4%；勞密產品1.61兆元，年減3.1%；農產品3,007.9億元，年增1.6%。進口方面，進口機電產品3.54兆元，年增25.3%；原油2.18億噸，年減4.8%；農產品6,181.6億元，年增7.6%。