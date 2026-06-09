為AI數據中心找電！傳阿里接洽陸核電央企 探討建小型核反應爐

美國財經記者邦喬妮（Sara Bongiorni）那一年的耶誕節後在檢視家人的禮物時，驚訝地發現，竟然有64%的物品（39件中的25件）是中國製造。為此，他們一家人決定展開為期一年的生活實驗：從2005年1月1日到12月31日絕不購買任何「Made in China」的商品。但經過實際生活的落實，原以為只會對原本的生活上帶來一些不便，但為什麼最後會演變成一場生存大考驗？

2026-06-09 11:30