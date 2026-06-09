聽新聞
0:00 / 0:00
為AI數據中心找電！傳阿里接洽陸核電央企 探討建小型核反應爐
為了應付數據中心龐大電力需求，有消息稱，大陸網路巨頭阿里巴巴接洽大陸核電央企，探討建設小型反應核反應堆事宜。
中國經營報報導，一位核電央企人士透露前述資訊，並稱「阿里巴巴杭州仁和數據中心存在較大的電力需求。」多位業內人士證實相關訊息。不過阿里巴巴目前未有官方回應。前述核電央企人士表示，與阿里巴巴的合作洽談中，核心瓶頸在於電價與供電模式。
據悉，仁和數據中心是浙江首個雲計算數據中心，承擔著強腦科技、靈伴科技等AI企業的算力支撐。
小型核反應堆（SMR, Small Modular Reactor），指的是單機發電功率＜30 萬千瓦（300 MWe）、體積小、工廠模塊化預製、現場像搭積木一樣組裝的核裂變反應堆。
受到該訊息影響，大陸A股9日早盤可控核聚變概念短線拉升，愛科賽博漲超16%，宏微科技、炬光科技、融發核電、冰輪環境等個股跟漲。
事實上，阿里在1月與中國核電在寧波象山成立一家核能合資公司，註冊資本2.5億元人民幣，經營範圍包含發電業務，但未說明雙方合作的具體內容。
隨著AI快速發展，數據中心電力需求持續增長，科技企業對穩定、清潔電力的需求日益迫切。在美國，Meta、亞馬遜、谷歌等科技巨頭已加大對下一代核電技術的關注，並分別與核電相關企業達成合作或推進相關項目，試圖以小型模塊化反應堆等技術路徑匹配數據中心的電力需求。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。