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房地產問題難解 中國官方要求守住金融不爆雷底線

中央社／ 台北9日電

中國金融監管總局要求，推進地方中小金融機構風險化解，守住「不爆雷」底線，發揮保交房白名單制度作用，加快制定與房地產發展新模式相適應的融資制度。

房地產風險與金融風險高度相關，中國官方致力於防堵系統性金融風險產生。中國金融監管總局官網訊息顯示，金融監管總局黨委近期召開擴大會議，要求增強防範化解金融風險的責任感和緊迫感。

會議先提到，穩妥推進地方中小金融機構風險化解，堅決守住「不爆雷」（指避免出現重大金融風險事件）底線，發揮保交房白名單（合規房地產項目給予融資支持）制度作用，加快制定與房地產發展新模式相適應的融資制度。

會議指出，必須配合做好地方政府債務風險化解，支持融資平台退出轉型。充分發揮部際聯席會議綜合平台作用，跨部門協同治理，持續提升防非打非（防範、打擊非法金融活動）、綜合治理、系統治理效能，防範外部衝擊風險。

會議強調監管的重要性，包括嚴肅監管問責，倒逼責任落實。會議提到，必須強化監管制度建設，全面推進監管規章制度完善，強化提升監管能力，推進縣域監管職責下放；強化央地協同和部門聯動。

會議要求推動行業高品質發展，大力推動各類機構錯位發展、優勢互補、各展所長。推進中小金融機構減量提質，因地制宜優化機構布局，整治金融領域無序競爭，將追求速度與規模的發展導向，轉為以品質與效益為中心，持續提升核心競爭力。

「必須做好大安全工作」，會議最後提到，要求牢固樹立整體國家安全觀，在重點領域展開隱患排查整治，落實行業安全生產責任，督促強化應急金融服務，切實維護經濟社會大局穩定。

中國房地產業低迷拖累經濟成長，房地產相關行業包括建築、銷售、景觀設計、家飾用品等均受波及；中國家庭多將積蓄投入房地產，房價下滑、就業環境變差，讓消費信心更為不振。地方政府長期仰賴的土地財政也面臨困境，中國官方致力於防範房地產業帶來的系統性金融風險。

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