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中國嚴打非法跨境投資活動 港媒：香港長遠反而受惠

中央社／ 香港9日電

中國近日公布連串整治跨境投資的措施，香港信報今天表示，中國此舉旨在打擊非法跨境投資活動，短期香港金融市場氣氛難免受影響，但長遠而言，對香港反而是好事。

中國證監會及人民銀行等8個部門上月發布「綜合整治非法跨境證券期貨基金經營活動實施方案」，要求整治及取締非法跨境經營活動。

接著，中國公布「國務院關於對外投資的規定」，首次以行政法規形式全面規範中國企業、組織及居民個人的境外投資活動，新規預定於7月1日實施。

信報今天發表社評表示，中國大陸收緊資本管制，鐵腕打擊非法跨境經營活動，無疑是為了維護國家外匯管理秩序，嚴防「走資」，甚至有確保投入A股資金不減少的考量。

社評表示，短期來看，香港金融市場氣氛難免受影響，而恆生指數至今也出現相當跌幅，有人甚至擔心會殃及房市。

但社評認為，長遠而言，這對於香港來說反而是好事，跨境金融活動的「灰色地帶」被取締，大陸機構和個人仍可循合法途徑在香港投資，更加確保「一國兩制」的獨特性。

社評表示，過往一段時間，大陸主要監管的是「機構」對外投資，「個人」則可遊走於「灰色地帶」，例如大陸居民透過授權書，委託親友或律師在香港購房簽約，成交後房產歸自己名下。

但「國務院關於對外投資的規定」將「個人」的境外投資活動納入規範，而且香港也被定義為「跨境」，那麼大陸居民日後在香港買房就會受到更嚴格的監管。

社評表示，中證監和國務院出招嚴防「走資」，市場人士擔心大陸資金難再作境外投資，但細看相關規定，遭打擊的只是游離於金融監管之外的「非法活動」，無損合法投資渠道。

社評認為，「灰色地帶」被取締毋須大驚小怪，關鍵是大陸人士的合法投資活動依舊暢通無阻；香港作為「境外」的國際金融中心，更能協助中國藉著實力雄厚的外匯儲備推展人民幣國際化，循正途獲得大量機遇。

該報在另一篇報導中引述香港惠理集團創辦人謝清海說，中國正大規模整治非法跨境投資，「灰色」市場要面對嚴重衝擊。

但他說，中國其實一直逐步放寬針對大陸資本流向國際市場（包括香港）的合法正規渠道限制，致力於推進人民幣國際化，相信透過合法渠道經營的企業將從中受益。

香港 國務院 人民銀行

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