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荔枝村變身 廣東灘底專拍三農微短劇

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

從擁有千年荔枝種植史的古村落，到吸引近二百個劇組進駐的「三農」微短劇第一村，廣東茂名高州市泗水鎮大聯灘底村將古荔文化轉化為獨特影視ＩＰ，探索出農文旅深度融合新路徑，讓村民在家門口「種地」也「演戲」。

中新社報導，走進灘底村看到，青磚灰瓦的嶺南民居錯落有致，古荔園裡樹影婆娑。導演吳亞春說，灘底村迄今累計吸引近二百個劇組前來取景，並與三十餘家影視製作機構達成合作，誕生了《荔鄉新夢》、《荔仙千年宴》等百餘部微短劇，融入了荔枝、龍眼、化橘紅和高涼菜等茂名特色元素。     　　

泗水鎮大聯村黨總支書記郭志煜說，二○二四年中國農民豐收節前夕，廣東省農業農村廳考察組前來灘底古荔園走訪，並建議該村將古荔園的深厚歷史底蘊、美麗庭院的生態景致與短劇行業相嫁接，有了「讓村民在家門口拍戲」的思路。不久後，粵港澳（茂名）三農短劇拍攝創作合作區在該村掛牌。 　　

高州市發布了相關方案，推進灘底整村運營和支持三農微短劇經濟發展，構建從選題、創作、拍攝到宣發的全鏈條扶持體系。當地財政部門每年安排專項扶持資金，對優質劇本及微短劇給予補貼。 　　

郭志煜表示，灘底村以影視化標準對村中一百八十餘棟農房進行風貌提升，用兩年時間先後打造荔枝古法烘乾坊、高涼婚俗廣場、唐風古驛站等十八類特色拍攝場景。 　　

村中微短劇經濟服務中心專為劇組提供「保姆式」服務，涵蓋報備、選址、群演招募、設備租賃乃至宣傳推廣等全流程。該村微短劇產業配套服務大樓也即將投入使用。 　　

吳亞春正是被灘底獨特的鄉村風貌與管家式服務吸引，決意扎根於此，帶領團隊深耕細作。每到周末，吳亞春還會免費教村民製作ＡＩ短劇。不少村民得以有機會過把戲癮。

如今的灘底村，年接待遊客逾五十萬人次，民宿、微短劇和庭院經濟三大產業紅紅火火。

廣東

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