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港府大推AI…機器人店長 進駐紅磡海濱

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

香港特區政府財政司司長陳茂波七日發表網誌文章稱，一家由香港投資管理有限公司引進的中國大陸具身智能企業，將在紅磡海濱營運該公司首家境外的機器人全自主零售店，並會派駐「機器人店長」，全天候以多種語言服務顧客。

中新社報導，陳茂波在這篇題為「智能向善，普惠全民」的網誌文章中表示，人工智能（ＡＩ）已開始以更具體的形態進入市民的日常生活。特區政府大力推動ＡＩ發展，希望為市民帶來便利，並創造更多新的發展亮點。 　　

他說，香港「ＡＩ＋與產業發展策略委員會」已經順利組成，本月內將召開首次會議。委員會初期除了聚焦生命健康及具身智能外，也會研究ＡＩ應用於不同領域的策略。 　　

他表示，過去幾年，香港圍繞算力、基礎研究、人才和應用場景等關鍵範疇全速推動ＡＩ發展。通過官產學研投多個環節的合作，香港正吸引海內外從事ＡＩ的高端人才以香港為研發和交流基地、創業平台。上述大陸具身智能企業負責人表示，企業選擇香港作為零售店出海首站，正是瞄準香港國際化展示平台、對新技術的開放氛圍以及創科項目的能見度。 　　

陳茂波提到，特區政府在新一份財政預算案提出「ＡＩ＋產業」和「全民ＡＩ培訓」雙軌並進的策略，就是為了搭建ＡＩ和不同行業的橋梁，鼓勵科技創新和產業創新融合，增強市民對ＡＩ應用的掌握度，讓大家都能參與其中並受惠於此，同時凝聚更多社會共識。

港府 香港 中國大陸

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