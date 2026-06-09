年產20億件 浙江織里童裝攻國際賽道

在浙江湖州織里鎮環湖路童裝街區，童裝商人朱元丙剛送走一批俄羅斯客戶，又忙著接待哈薩克的客人，從內銷到國際攬客，織里的國際朋友圈不斷擴大。

中新社報導，二十世紀八○年代，一批織里人用紡織品剩餘布料加工童裝，肩挑扁擔走南闖北叫賣。至二○○○年前後，當地童裝產業集群迅速壯大，形成專業市場。

如今，該鎮年產童裝超二十億件（套），占據中國大陸三分之二的市場分額；近兩年更發力開拓海外賽道，童裝出口至一六七個國家和地區。

「父輩創業時開的是家庭作坊，用的還是腳踩的老式機器。現在我們的童裝銷售到了世界各地，一年出口額可達七百萬元人民幣。」朱元丙說。

從家庭作坊起步、靠設計與品牌立足，最終打通國際銷路，這樣的發展之路可謂當地產業發展的縮影。

織里童裝城外貿區商戶江昊說，近來不少商機源於外商主動找上門，憑藉在中亞、歐美、東南亞等市場積攢的口碑，織里童裝的名氣已經在海外打響。同時，依託翻譯軟體與政府搭建的外貿服務平台，跨境溝通、物流等難題也在逐一破解。

童裝商城外貿區內，一家家檔口外掛著英語、俄語、阿拉伯語等多語種招牌，透著濃濃「國際範」。

湖州市吳興區童裝產業發展中心副主任毛淩軍表示，二○二六年前四月，來織里採購的外國客商超過四千三百人次，同比增長了百分之四十六。當地通過「走出去+引進來」助企拓市，鼓勵企業在泰國、俄羅斯等地自建海外倉，打造外貿綜合服務平台，為企業打通出口管道。