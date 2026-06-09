500萬崗位 陸教部啟動就業百日衝刺

畢業季到來，就業壓力再成社會關注焦點。大陸教育部近日部署二○二六屆高校（高等院校）畢業生就業「百日衝刺」行動，將於六月至八月展開，要求各地高校加快落實促就業政策、拓展市場化崗位，並加強困難群體支持。

行動期間，各地高校預計舉辦校園招聘活動四千餘場，提供崗位資訊超過五百萬個。

央視報導，這次行動以「百日衝刺再發力，精準服務促就業」為主題。大陸教育部要求，各地各高校聚焦當前就業工作重點難點，全力促進高校畢業生順利就業。大陸教育部指，首先要加快落實促就業政策，透過政策知識答題、短影音等形式，宣傳社保補貼、稅務優惠、創業擔保貸款等支持政策，確保政策「應知盡知、應享盡享」。

在拓展崗位方面，大陸教育部要求，針對就業進展緩慢的省分、高校、學科專業和院系，重點組織人社廳局長、就業局長開展高校「一對一」的定點聯繫，並且面向校友企業、規模以上企業、「專精特新」中小企業等等，定向走訪企業以拓展崗位。

大陸教育部也要求加快組織政策性崗位招募錄用，推動公務員、事業單位、國有企業、科研助理等崗位招錄，確保八月底前全部完成；並加快落實「特崗計畫」、「三支一扶」、「西部計畫」、「大學生鄉村醫生專項計畫」等基層服務項目。

針對困難群體畢業生，大陸教育部要求落實「一對一」支持責任，確保每名困難群體畢業生都有一名黨政幹部或導師負責結對幫扶，並提供三個以上穩定性強的崗位。

此外，大陸教育部要求從嚴做好就業資料登記，嚴格執行「四不准」、「三不得」要求，對違反相關規定的單位和人員嚴肅追責問責。對離校未就業畢業生，也將會同人力資源和社會保障部門持續追蹤協助。

行動期間，大陸國家大學生就業服務平台也將持續推出十餘場線上專場招聘，彙整提供崗位超過一百五十萬個。