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500萬崗位 陸教部啟動就業百日衝刺

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導
上海高校畢業生校園招聘會暨長三角聯合招聘會在上海交通大學閔行校區舉行，逾千家用人單位參會。（新華社）
上海高校畢業生校園招聘會暨長三角聯合招聘會在上海交通大學閔行校區舉行，逾千家用人單位參會。（新華社）

畢業季到來，就業壓力再成社會關注焦點。大陸教育部近日部署二○二六屆高校（高等院校）畢業生就業「百日衝刺」行動，將於六月至八月展開，要求各地高校加快落實促就業政策、拓展市場化崗位，並加強困難群體支持。

行動期間，各地高校預計舉辦校園招聘活動四千餘場，提供崗位資訊超過五百萬個。

央視報導，這次行動以「百日衝刺再發力，精準服務促就業」為主題。大陸教育部要求，各地各高校聚焦當前就業工作重點難點，全力促進高校畢業生順利就業。大陸教育部指，首先要加快落實促就業政策，透過政策知識答題、短影音等形式，宣傳社保補貼、稅務優惠、創業擔保貸款等支持政策，確保政策「應知盡知、應享盡享」。

在拓展崗位方面，大陸教育部要求，針對就業進展緩慢的省分、高校、學科專業和院系，重點組織人社廳局長、就業局長開展高校「一對一」的定點聯繫，並且面向校友企業、規模以上企業、「專精特新」中小企業等等，定向走訪企業以拓展崗位。

大陸教育部也要求加快組織政策性崗位招募錄用，推動公務員、事業單位、國有企業、科研助理等崗位招錄，確保八月底前全部完成；並加快落實「特崗計畫」、「三支一扶」、「西部計畫」、「大學生鄉村醫生專項計畫」等基層服務項目。

針對困難群體畢業生，大陸教育部要求落實「一對一」支持責任，確保每名困難群體畢業生都有一名黨政幹部或導師負責結對幫扶，並提供三個以上穩定性強的崗位。

此外，大陸教育部要求從嚴做好就業資料登記，嚴格執行「四不准」、「三不得」要求，對違反相關規定的單位和人員嚴肅追責問責。對離校未就業畢業生，也將會同人力資源和社會保障部門持續追蹤協助。

行動期間，大陸國家大學生就業服務平台也將持續推出十餘場線上專場招聘，彙整提供崗位超過一百五十萬個。

教育部 高校

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