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城市更新…陸投入970億人民幣 改造危老舊

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導
位於重慶市大渡口區的一老舊社區，經改造後成為市民打卡地。該社區把街道圍牆和房屋進行了上色塗鴉，為整個社區增添藝術氣息。（中新社）
位於重慶市大渡口區的一老舊社區，經改造後成為市民打卡地。該社區把街道圍牆和房屋進行了上色塗鴉，為整個社區增添藝術氣息。（中新社）

大陸國家發改委八日表示，二○二六年將安排大陸中央預算內投資城市更新專項資金九百七十億元（人民幣，下同，約台幣四千五百億元），重點支持城鎮老舊社區改造、城市危老房屋改造等項目，預計惠及居民約八百萬戶。另將安排一千六百億元（約台幣七千五百億元），支持城市燃氣、排水、供水、供熱等地下管網建設改造。

新京報報導，大陸國務院近日發布《城市更新「十五五」規劃》。大陸國新辦八日舉行政策記者會，發改委固定資產投資司負責人關鵬在會中說明「十五五」期間城市更新的資金安排。

關鵬表示，發改委主要透過兩個渠道統籌資金，支持城市更新項目建設。第一是透過中央預算內投資城市更新專項支持。二○二五年大陸設立中央預算內投資城市更新專項，重點支持城鎮老舊社區改造、城市危老房屋改造等項目；二○二六年安排資金規模為九百七十億元，用於改善居民居住條件、完善公共服務設施，惠及居民戶數約八百萬戶。

第二是在「兩重」建設中，支持城市地下管網建設改造。關鵬指出，發改委聯合住房城鄉建設部，透過超長期特別國債支持城市燃氣、排水、供水、供熱等地下管網建設改造。二○二六年安排資金規模為一千六百億元，較上一年增加二百五十億元，以加快補齊城市地下管網建設短板，提高城市防災減災能力和綜合承載能力。

此外，地方政府專項債券、新型政策性金融工具等，也將同步支持符合條件的城市更新項目。

關鵬表示，下一步將統籌推進「硬投資」和「軟建設」，把《規劃》明確的主要目標和重點任務，落實到民眾可感可及的具體項目上。

在「硬投資」方面，將優先支持城鎮老舊社區改造、城市危老房屋改造等公共安全和民生保障類工程，並統籌支持老舊街區、老舊廠區改造提升等發展類工程。在「軟建設」方面，將充分調動居民、企業等各方積極性，健全營運維護體制；並支持各地因地制宜盤活存量資產，豐富金融產品和服務供給，鼓勵民營企業參與城市基礎設施建設營運。對投融資模式創新性強、具示範性的項目，中央投資將予以適當引導支持。

人民幣 發改委 中央

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