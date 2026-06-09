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大模型企業「月之暗面」擬籌資20億美元

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸人工智慧（AI）資本競賽持續升溫，在DeepSeek傳出完成首輪融資後，另一大模型企業月之暗面也啟動新一輪募資，尋求籌集最高20億美元，投後估值上看300億美元（約新台幣9,450億元）。

彭博指出，月之暗面正進行新一輪融資談判，若完成將是半年內第三輪募資。知情人士透露，公司已與投資人展開初步接觸。若最新目標達成，其估值較去年底約40多億美元成長近七倍。

總部位於北京的月之暗面正成為大陸AI投資焦點之一，隨著投資人持續押注少數AI新創，月之暗面、MiniMax、智譜AI、DeepSeek等企業，也被視為大陸追趕OpenAI、Anthropic等美國AI公司的代表。

若本輪融資完成，月之暗面估值將超越MiniMax約200億美元市值，但仍低於智譜約800億美元及DeepSeek約500億美元的估值預期。

在營運方面，公司年度經常性收入今年4月已突破2億美元，主要來自Kimi聊天機器人與大模型服務成長，近期並推出AI代理「Kimi Work」，強化企業級應用。

DeepSeek OpenAI 大陸

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