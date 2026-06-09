微信打造 AI 代理生態圈 將導入電商、外賣等應用場景

大陸AI代理（AI Agent）競爭正從單點能力轉向生態共同合作。騰訊旗下具備通信、社交、內容、小程式、支付與商業的超級應用--微信，昨（8）日發布「關於開發者接入微信AI生態的指引」，京東作為首批內測團隊率先接入，將在電商、外賣、物流等場景落地微信AI Agent。

開發者需在「小程式管理後台-AI能力」主動授權接入。微信稱當前功能處於內測階段，用戶暫時還無法體驗。是否接入由開發者自主決定，接入與否不會影響現有小程式服務。

華爾街見聞報導指出，有開發者已在小程式後台發現該功能入口。條款顯示，接入後小程式將有機會被微信AI推薦和調用，未完成接入的將無法被調用。

實際上，微信AI被外界視作騰訊在這場AI競賽中重要的差異化產品。2025年以來，騰訊管理層就曾多次提到會打造嵌入微信生態、基於微信獨特生態系統運行的AI Agent。

科創板日報分析，騰訊具流量入口但缺履約能力，京東具供應鏈優勢但依賴外部入口，合作有助雙方互補，使京東服務延伸至微信與更多終端場景。從行業趨勢看，AI代理正推動電商由「人找貨」與「貨找人」轉向「委託代辦」模式。

大陸電商投資人、海豚智庫創始人李成東認為，未來幾年AI代理將成電商標配，行業競爭將從「流量之爭」轉向「AI能力之爭」。AI代理可簡化購物決策，使消費更個性化，成為消費者的「私人購物顧問」。相較之下，直播電商仍偏向衝動消費。艾媒諮詢CEO張毅則指，雙方互補有助構建交易閉環並改善AI變現路徑，但短期對GMV（商品交易總額）提升仍需審慎看待。