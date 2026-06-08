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港股隨亞股下跌 恆生指數跌幅1.22%
受美股上週五大跌影響，港股今天延續上週三以來的連跌走勢，在科技股走弱下，與亞股同步下跌。終場恆生指數以24657.06點下跌304.89點作收，跌幅1.22%，整體表現在亞股中相對抗跌。但在美股震盪及中國加強監管對外跨境資金下，港股未來恐將持續陷入整理。
綜合港媒報導，除恆生指數下跌1.22%外，港股另一大指標的恆生科技指數跌幅達2.71%，恆生中國企業指數也下跌1.1%。至於成交額為港幣3639.75億元（約新台幣1.46兆元），較前一交易日放大。南向資金則有港幣113.18億元的淨流入。
類股方面，科技股今天表現普遍欠佳，成為拖累港股表現的主要族群；此外，有色金屬、造紙與包裝、電氣設備等族群表現也趨疲弱。相形之下，國防軍工、石化、煤炭等族群走勢相對抗跌，部分個股且逆勢上漲。
法人分析，目前美國與伊朗談判仍陷入僵局，導致國際油價居高不下。雖然美伊衝突大幅升級可能性偏低，但因油價、運價不見緩和，對全球企業獲利將有不同程度衝擊。加上市場對美國聯邦準備理事會（FED）升息的預期漸趨一致，對美股、港股乃至全球股市造成一定程度衝擊。
此外，中國近來加強監管對外跨境資金，對近來資金流動性偏弱的港股造成實質面及心理面衝擊，後市也將因此受到影響。
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