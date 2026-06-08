上證指數失守4000點 陸股逾4500檔下跌

近日中國有自媒體曝光多個「中產返貧」個案故事，帶動關於中產家庭財富風險的討論熱度，有自媒體提出「中產家族的破產七件套」說法，稱中產破產規則已從過去的「貸款買房、配偶無業、孩子上國際學校」老三樣，升級為七重財務雷區，引來大批網民共鳴，有人一下子中了五套，當場崩潰。「中產破產七件套」話題昨更衝上了熱搜，有網民說，中國經濟下行，年薪100萬（人民幣，下同）也擋不住這七件套。

2026-06-08 14:22