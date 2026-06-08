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「押了」彰檢抗告成功！毒駕載10桶瓦斯男原無保請回 今逆轉羈押

台股血洗千點只是開始？專家亮出「黃金切割率」這個點位才是真魔王

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上證指數失守4000點 陸股逾4500檔下跌

中央社／ 北京8日電

陸股今天開低後走勢震盪，上證指數盤中一度奪回4000點大關但得而復失，收盤下跌1.70%，相對抗跌。深證成指、創業板指和科創板的科創綜指跌幅都超過3%。終場並超過4500檔個股下跌。

截至收盤，上證指數（滬指）收3959.34點下跌1.70%；深證成指收14821.19點下跌3.22%；創業板指收3811.79點下跌3.69%；科創綜指收1955.28點下跌3.46%。

綜合陸媒報導，滬深兩市今天成交總額為人民幣2.79兆元（約新台幣12.83兆元），較前一交易日減少2765億元。市場焦點分散。

受到美股5日大跌影響，陸股各大指數今天集體開低，走勢震盪，午後近一步走低。其中科技股集體下跌，晶片半導體、算力硬體股等走低，有色金屬跌幅較大。

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