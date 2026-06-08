陸AI新創「月之暗面」據報洽新一輪融資 估值上看300億美元

大陸AI新創企業月之暗面（Moonshot AI）據報正洽談新一輪融資，目標最高募資20億美元（約新台幣630億元），投後估值可望達300億美元（約新台幣9470億元）。若順利完成，這將是月之暗面半年內第3度融資，也反映大陸AI新創競爭持續升溫。

據彭博報導，知情人士透露，Kimi聊天機器人開發商月之暗面，已與潛在投資人展開初步接觸，計畫募集逾10億美元資金。與此同時，月之暗面由美團領投的上一輪融資也接近收尾，該輪投後估值約200億美元。

報導指出，若月之暗面新一輪融資達標，估值將較去年12月大幅攀升。當時月之暗面估值僅略高於40億美元；若此次估值達300億美元，將相當於半年多時間升至當時的7倍以上。

總部位於北京的月之暗面，近來已成為大陸資金最充裕的AI研究企業之一。隨著投資人持續押注少數頭部AI新創，月之暗面、MiniMax、智譜AI、DeepSeek等企業，也被視為大陸追趕OpenAI、Anthropic等美國AI公司的代表。

報導稱，若最新融資完成，月之暗面的估值將超過已上市的MiniMax。MiniMax截至8日市值約200億美元。不過，月之暗面仍低於智譜AI約800億美元估值，以及DeepSeek首輪融資尋求的約500億美元估值。

知情人士表示，相關磋商仍處於早期階段，融資細節仍可能變動。月之暗面發言人未回應置評請求。

報導並指出，月之暗面的年化經常性收入今年4月已突破2億美元，主要受惠於Kimi聊天機器人及大型語言模型需求快速成長。

此外，月之暗面正調整境外架構，為未來赴香港上市鋪路。彭博上月報導，在北京加強企業海外上市監管後，月之暗面正拆除原有境外架構；不過，相關調整不會影響其取得美元資金，因公司計畫設立合資企業架構，讓外國投資者仍可參與。

月之暗面由楊植麟創立。楊植麟曾任清華大學教授，也曾任職Meta Platforms與Google。月之暗面目前透過Kimi聊天機器人銷售分級訂閱方案，並向企業客戶提供底層技術服務。該公司近期也推出通用型AI代理產品Kimi Work，底層採用最新K2.6系列模型。