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中國與歐美各築圍牆 阻止資金、技術和企業外流

中央社／ 台北8日電

中國正築起一道道圍牆，阻止資金、技術和企業流出國界。上週中國國務院推出新規，要求中國企業進行海外投資前必須接受國家安全審查。此前，中國在4月推出規定，允許監管部門在外國企業試圖將供應鏈遷出中國時進行干預。

美國紐約時報報導，上述措施勾勒出中國在與歐美關係日趨緊張之際，圍繞其技術和供應鏈構建經濟堡壘的新藍圖。這些規定表明，過去幾十年來主導全球經濟、幫助中國實現崛起的開放市場和自由貿易原則，正讓位給一個更加碎片化的時代。

報導指出，從華盛頓到布魯塞爾，全球各大經濟體正在選擇貿易壁壘，而非深化經濟一體化，北京更已提前展示了這個新時代可能的樣子。

北京阻止了Meta以20億美元收購由中國工程師創辦的人工智慧公司Manus；要求受到美國制裁的中國煉油企業不要遵守美國制裁規定；並命令一家有國資背景的安檢設備企業不要配合歐盟的調查人員。中國每一次行動，都讓北京與歐美更進一步走向對抗。

中國的政策制定者一直在不斷擴充出口管制、反制措施和貿易處罰工具箱，以回應外國政府加徵的關稅和其他限制。新規還賦予監管部門新的權力，對赴海外尋找機會的中國企業進行國家安全審查，並將相關投資劃分為三類：鼓勵、限制、禁止。

10年前，中國也曾嚴厲限制對外投資，打擊企業巨頭收購紐約華爾道夫酒店等炫耀性資產。但當時的干預以化解國內金融風險為出發點，主要由銀行監管機構對企業資產負債表進行審查。此次新架構截然不同，其焦點是國家安全。

中國官員將新規稱為對外投資的「里程碑」。但對許多投資者而言，何為「國家安全」的定義模糊不清，這已帶來了巨大的不確定性。

中國並不是第一個審查對外投資的國家。2024年，拜登（Joe Biden）政府就限制了美國資金流向中國的半導體、量子計算和人工智慧行業。歐盟也敦促其成員國對這些敏感領域的投資進行審查。不過，與美國和歐洲相比，北京對「國家安全」的定義寬泛得多，因此相關規定覆蓋的範圍也更廣。

報導稱，對律師和貿易顧問而言，多國政府密集推出限制措施，標誌著一個時代的落幕。

歐美 國務院 供應鏈

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