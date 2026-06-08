中國上市公司新一輪補稅潮 涉款逾90億元

中國A股市場近期掀起新一輪上市公司集中補稅潮。據中國媒體報導，5月及6月累計最少有20多家上市公司披露補稅相關公告，補稅相關金額共逾人民幣20億元（約新台幣93億元）。稅務核查最早追溯至2020年。

極目新聞7日報導，6月以來，愛施德、建業股份、宏昌電子、凱盛科技、宏源藥業、森林包裝、綠島風、仁信新材、中建環能、星徽股份等十餘家A股企業密集披露補稅及繳納滯納金公告，覆蓋電子、化工、醫藥、環保、包裝等多個主流行業。

根據報導，上述企業補稅相關總額約4.85億元，當中以愛施德補繳規模最大，合計補繳企業所得稅及滯納金3.08億元，占該公司2025年全年淨利潤82%，對業績形成顯著衝擊。

報導表示，此次補稅問題多源自企業的稅務自查、年度匯算清繳調整及歷史稅務遺留漏洞，稅務核查週期最早可追溯至2020年。此輪集中補稅以企業主動補繳稅款、滯納金為主，涉事企業暫未收到稅務部門行政處罰，整體以合規整改糾錯為核心。

報導表示，在5月也有14家A股上市公司披露補稅相關公告，補繳稅款及滯納金總額超過20億元。

報導指出，多輪集中補稅事件引發二級市場劇烈波動，不僅龍頭企業市值大幅縮水，中小型上市公司股價也普遍承壓。

業內分析人士指出，上市公司披露補稅資訊，是國內稅務監管持續收緊、稽查與常態化自查範圍全面擴容的直接體現。過往企業被忽視的年度稅務疏漏、合規漏洞，在常態化監管下逐步暴露。

中國媒體去年已報導，中國稅務部門要求多家上市公司補稅，甚至對上市公司的稅務倒查30年。此舉被質疑是地方政府財政惡化，以補稅開闢財源。