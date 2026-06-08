快訊

國民黨民調／新北市長選舉 李四川39.2％領先蘇巧慧33.0％

簡立峰專欄／AI進入電力競爭時代 漲價潮已無可避免？

菲律賓規模7.8地震 建築物倒塌、學校「減層」

聽新聞
0:00 / 0:00

中國上市公司新一輪補稅潮 涉款逾90億元

中央社／ 台北8日電

中國A股市場近期掀起新一輪上市公司集中補稅潮。據中國媒體報導，5月及6月累計最少有20多家上市公司披露補稅相關公告，補稅相關金額共逾人民幣20億元（約新台幣93億元）。稅務核查最早追溯至2020年。

極目新聞7日報導，6月以來，愛施德、建業股份、宏昌電子、凱盛科技、宏源藥業、森林包裝、綠島風、仁信新材、中建環能、星徽股份等十餘家A股企業密集披露補稅及繳納滯納金公告，覆蓋電子、化工、醫藥、環保、包裝等多個主流行業。

根據報導，上述企業補稅相關總額約4.85億元，當中以愛施德補繳規模最大，合計補繳企業所得稅及滯納金3.08億元，占該公司2025年全年淨利潤82%，對業績形成顯著衝擊。

報導表示，此次補稅問題多源自企業的稅務自查、年度匯算清繳調整及歷史稅務遺留漏洞，稅務核查週期最早可追溯至2020年。此輪集中補稅以企業主動補繳稅款、滯納金為主，涉事企業暫未收到稅務部門行政處罰，整體以合規整改糾錯為核心。

報導表示，在5月也有14家A股上市公司披露補稅相關公告，補繳稅款及滯納金總額超過20億元。

報導指出，多輪集中補稅事件引發二級市場劇烈波動，不僅龍頭企業市值大幅縮水，中小型上市公司股價也普遍承壓。

業內分析人士指出，上市公司披露補稅資訊，是國內稅務監管持續收緊、稽查與常態化自查範圍全面擴容的直接體現。過往企業被忽視的年度稅務疏漏、合規漏洞，在常態化監管下逐步暴露。

中國媒體去年已報導，中國稅務部門要求多家上市公司補稅，甚至對上市公司的稅務倒查30年。此舉被質疑是地方政府財政惡化，以補稅開闢財源。

延伸閱讀

中國地方財政吃緊 國企上繳比例調升補財政缺口

繼老虎富途長橋後 華盛證券調整大陸客戶交易限制

SpaceX和AI籌資潮排山倒海 近4兆美元新股供給考驗市場承接力

全球股市漲多承壓 生醫概念股...本周資金避風港

相關新聞

陸股集體開低 上證綜指跌破4000點

美股大跌後，陸股今天開盤也呈現跌勢，4大指數集體開低，上證綜指（滬指）跌破4000點，滬深兩市跌幅分別為2%與3%左右。...

大門沒關、小門焊死 陸證監會為何重拳限民眾買美股？

大陸證監會日前宣布，老虎、富途、長橋3家證券非法跨境展業行為，已違反證券基金期貨法律法規，破壞市場秩序。證監會擬決定沒收這3家業者全部違法所得，依法嚴厲處罰。一場被稱為「跨境券商整治收官戰」的監管行動，將徹底終結境外券商在大陸無牌經營的「灰色時代」，那麼，大陸官方為何出手、對仍想跨境買美股的小股民影響為何？

汽車直送 鄭州陸港發揮樞紐經濟優勢

大陸河南位於中原腹地，不靠海、也不在邊境，但靠著鄭州國際陸港，可將大陸貨物遠銷東協、俄羅斯與歐洲，發揮「樞紐經濟」優勢。陸港周邊還專門為新能源汽車打造專屬作業區，且與龍頭車企比亞迪深度合作，產線上的車輛經過專用通道，短短一公里直奔火車站台裝車。截至六月初已發運卅萬輛，年底前還要再發運廿五萬輛。

德陽方案 超碳一號餘熱發電

近日，全球首套二×十五兆瓦超臨界二氧化碳餘熱發電標竿項目「超碳一號」第二台機組，在大陸貴州六盤水首鋼水城鋼鐵廠區並網發電，標誌著全球首個超臨界二氧化碳餘熱發電示範工程全線建成。

陸人投資帳戶 香港額外監管

中國證監會依法嚴肅查處富途等證券機構非法跨境展業，多間香港本地銀行停止為大陸客戶開立香港投資戶口，香港金融管理局首度公開回應，已要求香港銀行採用高業務標準，以香港證監會對券商要求相應，對大陸投資者帳戶的開立和管理採取額外措施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。