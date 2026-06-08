電池成本比大陸高3成 歐洲車業籲延後電動車關稅政策

歐盟與英國汽車業者正敦促歐盟執委會調整「脫歐」後貿易協定，再度暫緩電動車相關原產地規則。業界擔心，若相關規定於2027年1月1日生效，歐英車企恐難達到免關稅門檻，原因是歐洲電池產能擴張不如預期，供應鏈本土化進展仍然緩慢。

英國衛報7日獨家報導，根據2020年英國「脫歐」協議，為避免關稅，到2027年1月1日，汽車價值中55%必須在歐洲生產；同時，電池組的70%、電池單體的65%也必須在歐洲生產。這些規定原本是為刺激歐洲本土電池製造業投資。

不過，相關進展未如預期。報導指出，受新冠疫情、俄烏戰爭引發半導體短缺等因素影響，歐洲電池產能擴張速度落後。歐盟執委會先前已在汽車業壓力下，同意將相關規則暫停3年，期限至今年底。

如今距離新規生效僅剩約7個月，業界再度向歐盟執委會反映，目前仍無法達成電池領域「歐洲製造」目標。歐洲汽車製造商協會（ACEA）國際貿易總監奧里奧丹（Jonathan O’Riordan）表示，當規則於2024年首次暫停時，業界曾預估到2027年，各類車型中將有60%的電池在歐洲生產；但目前估算顯示，屆時歐盟生產的電池比例將「略低於20%」。

英國汽車製造商和貿易商協會（SMMT）執行長霍斯（Mike Hawes）也表示，電池供應鏈尚未準備好滿足這些嚴格要求。業界認為，英國與歐盟應尋找務實解方，避免對正被鼓勵購買的電動車課徵「適得其反」的關稅，同時維持對本土電池產業能力的投資。

報導指出，歐盟與英國擴大電池產能受阻，除受到大陸掌握鋰與電池級精煉鋰等關鍵原材料影響外，歐洲本土製造成本高、建置時間長，也使供應鏈在地化進展不如預期。業界人士稱，歐洲電池製造成本仍比大陸高出30%。

歐盟執委會發言人表示，相關問題可在正在進行的英歐談判框架內討論，並稱歐盟執委會正與電動車產業利益相關方保持密切聯繫，以評估業界滿足原產地規則的準備情況。