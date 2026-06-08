陸股集體開低 上證綜指跌破4000點

大陸河南位於中原腹地，不靠海、也不在邊境，但靠著鄭州國際陸港，可將大陸貨物遠銷東協、俄羅斯與歐洲，發揮「樞紐經濟」優勢。陸港周邊還專門為新能源汽車打造專屬作業區，且與龍頭車企比亞迪深度合作，產線上的車輛經過專用通道，短短一公里直奔火車站台裝車。截至六月初已發運卅萬輛，年底前還要再發運廿五萬輛。

2026-06-08 05:42