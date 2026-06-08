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陸股集體開低 上證綜指跌破4000點

中央社／ 北京8日電
美股大跌後，陸股今天開盤也呈現跌勢。圖／AI生成
美股大跌後，陸股今天開盤也呈現跌勢。圖／AI生成

美股大跌後，陸股今天開盤也呈現跌勢，4大指數集體開低，上證綜指（滬指）跌破4000點，滬深兩市跌幅分別為2%與3%左右。以科技公司為主的科創板跌幅則達4.5%。

上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指）今天早上以3938.71點開盤，下跌89.03點，跌幅2.2%，隨後指數迅速拉升，跌幅在1%前後徘徊。

深證成指開盤報14835.37點，下跌479.33點，跌幅3.13%，跌幅隨後縮小至2%以內。

創業板指開盤報3820.23點，下跌137.71點，跌幅3.48%。科創綜指開盤報1934.12點，下跌91.26點，跌幅4.5%。兩者開盤後半小時跌幅皆縮小到2%以內。

美股上週五暴跌，費半指數重挫10.26%。人工智慧（AI）投資熱潮推動科技股近期大漲後賣壓湧現，加上市場擔心美國聯準會（Fed）可能升息，將衝擊投入AI的資金。

上證綜指 美股 陸股

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