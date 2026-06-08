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陸人投資帳戶 香港額外監管

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導

中國證監會依法嚴肅查處富途等證券機構非法跨境展業，多間香港本地銀行停止為大陸客戶開立香港投資戶口，香港金融管理局首度公開回應，已要求香港銀行採用高業務標準，以香港證監會對券商要求相應，對大陸投資者帳戶的開立和管理採取額外措施。

香港金管局發言人昨表示，香港作為國際金融中心，銀行一直為不同地區的客戶提供專業服務，同時確保業務合法合規。

發言人稱，因應香港證監會要求券商，就大陸投資者帳戶的開立和管理採取額外措施，金管局已同步要求銀行採用相若的高業務標準，目前銀行業界已經落實最新監管要求，確保開戶流程合規、有序；大陸居民可透過各類合法跨境投資渠道，配置資產及投資合資格理財產品，包括跨境理財通，或透過大陸經紀以「滬港通」及「深港通」投資。

香港 銀行 大陸

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