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德陽方案 超碳一號餘熱發電

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
「超碳一號」發電項目主廠房內部。本報德陽傳真
「超碳一號」發電項目主廠房內部。本報德陽傳真

近日，全球首套二×十五兆瓦超臨界二氧化碳餘熱發電標竿項目「超碳一號」第二台機組，在大陸貴州六盤水首鋼水城鋼鐵廠區並網發電，標誌著全球首個超臨界二氧化碳餘熱發電示範工程全線建成。

相較於傳統蒸汽發電機組依靠水蒸氣做功模式，「超碳一號」創新以超臨界二氧化碳作為迴圈工質，當介質溫度突破攝氏卅一度、壓力超七十三個大氣壓後，兼具液體高密度與氣體高流動性優勢，全程無相變損耗，從根源降低熱能損耗、提升發電效率。鋼鐵行業廢棄煙氣實現了從工業廢熱到清潔綠電的高效轉化，助力高耗能產業節能降碳、綠色轉型。

據瞭解，該項目核心壓氣機、透平機、發電機等關鍵裝備，全部是由總部位於四川德陽的東方電氣集團旗下東方汽輪機、東方電機自主研製，以全套「德陽造」硬核產品打破全球發電行業沿用兩百年的「燒開水」傳統路徑，引領餘熱利用技術反覆運算升級。

去年十二月廿日，該項目首台機組正式投入商業運營，截至目前已連續穩定運行五個多月，各項性能指標均達到或優於設計指標。此次二號機組並網調試完成後，也即將轉入商業化運營。業內人士表示，「超碳一號」的商業化落地，不僅是熱電轉換技術的歷史性突破，更將為冶金、化工等高耗能行業餘熱資源化利用提供「德陽方案」。

大陸 工程 貴州

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