快訊

海域對峙… 海巡署7艦艇監控驅離陸船 主權管轄兩岸互喊話

國人最新健保藥品用量統計 超高齡社會「這款藥」用量高達2.4億顆

聽新聞
0:00 / 0:00

人民幣跨境同業融資解析

經濟日報／ 葉湧青（富拉凱投資銀行會計師）

51號文特別提到對香港澳門和台灣金融機構在大陸設立的銀行機構比照辦理。

大陸人行2月24日發布《關於銀行業金融機構人民幣跨境同業融資業務有關事宜的通知》（銀發〔2026〕51號），允許境內銀行與境外機構之間開展以人民幣資金融通為核心的融入和融出業務。

境內銀行包括包括中資銀行、外商獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行境內分行；境外機構則包括了境外央行或貨幣當局、國際金融組織、主權財富基金，在境外依法設立的商業銀行（包括境內銀行在境外設立的分行、子行）、保險公司、證券公司、基金管理公司、期貨公司、信託公司及其他資產管理機構等各類金融機構，以及養老基金、慈善基金、捐贈基金等中長期機構投資者。

對人民幣跨境同業融資淨融出餘額上限，51號文有幾個重點：

1、境內中資銀行，為一級資本淨額 X 跨境業務調節參數 X 宏觀審慎調節參數。

2、境內外商獨資和中外合資銀行，為一級資本淨額或人民幣各項存款上年末餘額（兩者取孰高值）X 跨境業務調節參數 X 宏觀審慎調節參數，取孰高值。

3、外國銀行境內分行，為運營資本或人民幣各項存款上年末餘額（兩者取孰高值）X 跨境業務調節參數 X 宏觀審慎調節參數。

其中中資銀行的跨境業務調節參數為0.06，境內外商獨資銀行和中外合資銀行、外國銀行境內分行均為0.18，宏觀審慎調節參數則不再區分均為1。境內中資銀行、外商獨資銀行和中外合資銀行一級資本淨額，外國銀行境內分行運營資本，均以上年末經審計的財務報告為準。

融資類型則包括帳戶融資、債券回購以及其他存在實質債權債務關係的資金融通業務，但不包括境內銀行與境外機構之間投資或買入同業存單、債券等債務工具業務。

51號文還規定對以下五項人民幣跨境同業融資業務，不納入淨融出餘額計算：

1、基於真實貿易融資背景的融入、融出業務。

2、同境外人民幣業務清算行開展的融出業務。

3、境內銀行通過向境外銀行融出資金間接向境外企業發放人民幣貸款的業務。

4、被動形成的負債。

5、大陸人民銀行認可的其他業務。

此外，51號文還要求境內銀行應按有關規定，向人民幣跨境收付資訊管理系統（RCPMIS）報送人民幣跨境同業融資資訊，並由境內銀行總行或外國銀行境內分行（境內管理行）匯總，於每月初5個工作日內將上月本機構人民幣跨境同業融資發生情況、餘額變動情況等統計資訊報告人行。

51號文發布實施當日，人民幣跨境同業融資存量業務超出淨融出餘額上限的境內銀行，需自次日起暫停辦理新的人民幣跨境同業融出業務，直至淨融出餘額回歸到上限之內，存量融出業務自然到期。

後續如銀行因一級資本淨額（運營資本）、人民幣各項存款餘額變化，或因跨境業務調節參數、宏觀審慎調節參數調整導致人民幣跨境同業融資淨融出餘額超出上限，應暫停辦理新的人民幣跨境同業融出業務，直至淨融出餘額回歸到上限之內，原有融資合約則可持有到期。

需注意的是，如境內銀行發生非上述情形而造成人民幣跨境同業融資淨融出餘額超出上限，卻未按規定向人民幣跨境收付資訊管理系統（RCPMIS）、大陸人民銀行報送有關資訊；人行除可責令限期整改外，還會依大陸《人民銀行法》等法律法規進行處罰。

最後，51號文還特別提到對香港、澳門和台灣金融機構在大陸設立的銀行機構同樣比照辦理。

(本文發自上海，網址www.mychinabusiness.com)

人民幣 澳門 香港

延伸閱讀

繼老虎富途長橋後 華盛證券調整大陸客戶交易限制

香港金管局對陸客投資戶口額外監管 鞏固國際金融中心優勢

陸銀上調美元存款利率

公股銀前4月海外獲利勁揚 4家貢獻占比逾2成

相關新聞

汽車直送 鄭州陸港發揮樞紐經濟優勢

大陸河南位於中原腹地，不靠海、也不在邊境，但靠著鄭州國際陸港，可將大陸貨物遠銷東協、俄羅斯與歐洲，發揮「樞紐經濟」優勢。陸港周邊還專門為新能源汽車打造專屬作業區，且與龍頭車企比亞迪深度合作，產線上的車輛經過專用通道，短短一公里直奔火車站台裝車。截至六月初已發運卅萬輛，年底前還要再發運廿五萬輛。

德陽方案 超碳一號餘熱發電

近日，全球首套二×十五兆瓦超臨界二氧化碳餘熱發電標竿項目「超碳一號」第二台機組，在大陸貴州六盤水首鋼水城鋼鐵廠區並網發電，標誌著全球首個超臨界二氧化碳餘熱發電示範工程全線建成。

陸人投資帳戶 香港額外監管

中國證監會依法嚴肅查處富途等證券機構非法跨境展業，多間香港本地銀行停止為大陸客戶開立香港投資戶口，香港金融管理局首度公開回應，已要求香港銀行採用高業務標準，以香港證監會對券商要求相應，對大陸投資者帳戶的開立和管理採取額外措施。

A股三族群 韓資金湧進

數據顯示，過去一個月，寒武紀、麥格米特、機器人ETF華夏、寧德時代等成為最受韓國投資者青睞的A股投資標的，大陸AI晶片巨頭寒武紀更獲得近2,000萬美元淨買入。有分析認為，韓國投資者持續買入AI、機器人、新能源等領域A股標的，反映出其正在積極捕捉中國相關賽道的發展機遇。

長鑫 DDR5 價格 追平三巨頭

科技媒體芯智訊引述Wccftech、Mezha等媒體報導，多名記憶體模組廠商在Computex展會上明確表示，大陸記憶體巨頭長鑫存儲的DDR5顆粒的採購價格，幾乎與三大原廠處於同一水準。

人民幣跨境同業融資解析

51號文特別提到對香港、澳門和台灣金融機構在大陸設立的銀行機構比照辦理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。