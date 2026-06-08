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A股三族群 韓資金湧進
數據顯示，過去一個月，寒武紀、麥格米特、機器人ETF華夏、寧德時代等成為最受韓國投資者青睞的A股投資標的，大陸AI晶片巨頭寒武紀更獲得近2,000萬美元淨買入。有分析認為，韓國投資者持續買入AI、機器人、新能源等領域A股標的，反映出其正在積極捕捉中國相關賽道的發展機遇。
韓國證券存託結算院旗下證券信息門戶（SEIBro）數據顯示，截至5月27日，近一個月以來，韓國投資者淨買入結算金額排名前五的A股標的依次為：寒武紀、麥格米特、機器人ETF華夏、寧德時代和三花智控，淨買入結算金額均超過300萬美元。其中，寒武紀以1,971萬美元的淨買入額高居榜首。
美股市場上的中國科技主題ETF同樣迎來顯著資金湧入，數據顯示，截至4日，景順中國科技ETF資產規模達31.83億美元，第2季以來規模增長近30%。該ETF前十大重倉股囊括了騰訊控股、百度、華虹半導體、寒武紀等中國科技巨頭。
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