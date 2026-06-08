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長鑫 DDR5 價格 追平三巨頭

經濟日報／ 大陸中心/綜合報導

科技媒體芯智訊引述Wccftech、Mezha等媒體報導，多名記憶體模組廠商在Computex展會上明確表示，大陸記憶體巨頭長鑫存儲的DDR5顆粒的採購價格，幾乎與三大原廠處於同一水準。

報導指出，長鑫存儲之所以能在價格上與國際巨頭平起平坐，主要得益於供需關係的支撐，當前AI熱潮帶動高性能記憶體需求高漲，讓整個DRAM市場處於供應緊張狀態，即便是新入局者也獲得了定價空間。

當前三星SK海力士和美光將大部分先進產能和注意力轉移到了利潤更豐厚的高頻寬記憶體（HBM）和AI專用產品上。由於暫時無法在HBM等頂級領域與巨頭抗衡，長鑫存儲得以將產能集中在傳統的DDR5消費市場。廠商們看重的是長鑫存儲有貨可供的確定性，而非更便宜的價格。

據Wccftech報導，行業巨頭有時會要求客戶為未來供應支付高額預付款或承擔嚴格罰金條款。相比之下，長鑫存儲對客戶沒有如此嚴厲的懲罰措施，這種「同價少折騰」的模式頗具吸引力。

三星 SK海力士 科技

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