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華為開發者大會本周登場兩個亮點 與蘋果 WWDC 較勁意味濃

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
華為開發者大會本周登場。路透
華為開發者大會本周登場。路透

蘋果將於10日舉辦今年全球開發者大會（WWDC 2026）後，華為開發者大會（HDC 2026）緊接登場。華為將於12日在東莞松山湖舉辦HDC 2026。此次大會的主要看點是發布新一代作業系統HarmonyOS 7.0（鴻蒙7）以及展示端側AI技術的最新突破，與蘋果較勁意味濃。

綜合梳理陸媒此前曝光訊息，全新一代鴻蒙7會從底層重構系統內核，大幅降低性能衰減，直接把整機的長期系統流暢度和耐用性提升到全新層級。同時端側AI將會和盤古大模型完成更深層次的融合，全系統支持本地化的複雜AI任務處理，能快速響應各類智能需求。

鴻蒙7分布式能力也迎來新一輪進化，跨設備協同的響應速度直接進入毫秒級別，該協同體系覆蓋智能家居、智能車機（車載娛樂資訊系統）等幾乎所有全場景領域，進一步拉大鴻蒙生態和其他作業系統生態體驗差距。

按華為多年產品發布慣例，全新的鴻蒙7系統將由下半年推出的華為Mate 90系列旗艦手機首發搭載，新款旗艦手機正式登場時間最快落在今年9月。

另一方面，鴻蒙AI也是這次開發者大會另一看點，比如盤古大模型6.0端側版，讓手機、平板、車機等端側可跑輕量化大模型；此外，鴻蒙智能體框架（HMAF）2.0讓App可快速接入AI助理、自動任務、場景理解等。而會上也設置鴻蒙星光大道，針對AI助理、生產力與新消費等三大賽道展出鴻蒙年輕應用者開發的創意產品。

隨著華為手機熱度提升，鴻蒙系統憑藉獨特全場景分布式體驗積累海量用戶，目前已經能和傳統的安卓、iOS兩大系統陣營形成全球作業系統市場三足鼎立的格局。市調機構Counterpoint Research發布最新統計報告顯示，今年第1季，鴻蒙系統在大陸智慧手機作業系統市場的占比已經達到19%，超越蘋果iOS成為大陸僅次於安卓的第二大手機作業系統。

蘋果 華為 鴻蒙

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