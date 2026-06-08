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陸企強攻「算電島」 Token 用電變便宜 有望帶動算力價格降低

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸電力設備生產商特銳德推出全球首創算力中心高壓交直流預製艙供電站「算電島」產品，號稱可實現AI算力Token用電成本下降30%。（新京報）
大陸電力設備生產商特銳德推出全球首創算力中心高壓交直流預製艙供電站「算電島」產品，號稱可實現AI算力Token用電成本下降30%。（新京報）

隨著AI大模型發展，算力供電成為挑戰，大陸電力設備生產商、全球預製艙變電站（指迷你變電站）龍頭特銳德推出全球首創算力中心高壓交直流預製艙供電站「算電島」產品，號稱可實現AI算力Token用電成本下降30%，有望帶動算力價格降低，讓算力普惠加速。

特銳德算電島指的是「AI算力中心專用高壓預製艙供電站」，是給大模型或智算中心專門設計的、工廠預製好的、像積木一樣能現場快速拼裝的迷你高壓變電站跟直流供電系統。

隨著AI發展，專為資料中心高壓交直流供電打造的預製艙方案正快速普及。特銳德推出的算電島在全鏈條自研技術重構算力電力底層架構下，確立新一代算力中心供電新模式，其能提升建設效率，且透過「源網荷儲（電源、電網、負荷、儲能）」深度協同，直連綠電，達到100%綠電消納。

特銳德2004年在青島成立，2009年在深交所創業板上市，為創業板第一股。目前已完整打通高壓入網、直流供電、綠電消納、儲能調度、全週期運維產業閉環，徹底重構智算電力底層規則。目前是全球預製艙絕對龍頭，旗下特來電也是大陸國內最大充電運營商。

青島日報報導，特銳德此次發布的算電島瞄準算力中心全新電力需求，其不再是傳統意義上的變電站，而是一套將110千伏或220千伏高壓電直接接入，經過高壓固態設備和直流母線，最終以800伏直流電直供機房的預製艙式供電站。

據悉，算電島全站167個高壓、中壓、直流配電等功能模組全部在工廠預製完成，出廠前就完成了全系統聯調。現場施工量減少七成，安裝量減少八成，整站交付周期僅需150天，而傳統土建變電站往往要12至18個月。

特銳德表示，算電島搭載自研算電協同AI管控平台，融合虛擬電廠、車網互動、微電網數位化技術，依託綠電預測、儲能平抑、電網潮流智能優化三大系統，根據風光出力、電網峰谷變化靈活調配算力任務，綠電大發時段最大化消納清潔能源，用電高峰依託儲能平抑負荷波動，實現降本增效。

除讓Token用電成本減少，特銳德執行總裁周君指出，疊加模組化集成、預製化交付、無人值守智能運維優勢，整體建站造價下降20%，運維人力成本減少四成。

國際能源署（IEA）數據顯示，2025年大陸算力中心總用電量達1,960億千瓦時，年增18.1%，占全社會用電量的1.9%。據相關預測，到2030年大陸算力中心用電量將達到5,000億-7,000億千瓦時，占用電量比重將突破5%。

據了解，特銳德的算電島已經正式接入企業自建資料中心。隨著AI大模型發展，算力供電成為挑戰，大陸電力設備生產商、全球預製艙變電站（指迷你變電站）龍頭特銳德推出全球首創算力中心高壓交直流預製艙供電站「算電島」產品，號稱可實現AI算力Token用電成本下降30%，有望帶動算力價格降低，讓算力普惠加速。

特銳德算電島指的是「AI算力中心專用高壓預製艙供電站」，是給大模型或智算中心專門設計的、工廠預製好的、像積木一樣能現場快速拼裝的迷你高壓變電站跟直流供電系統。

隨著AI發展，專為資料中心高壓交直流供電打造的預製艙方案正快速普及。特銳德推出的算電島在全鏈條自研技術重構算力電力底層架構下，確立新一代算力中心供電新模式，其能提升建設效率，且透過「源網荷儲（電源、電網、負荷、儲能）」深度協同，直連綠電，達到100%綠電消納。

特銳德2004年在青島成立，2009年在深交所創業板上市，為創業板第一股。目前已完整打通高壓入網、直流供電、綠電消納、儲能調度、全週期運維產業閉環，徹底重構智算電力底層規則。目前是全球預製艙絕對龍頭，旗下特來電也是大陸國內最大充電運營商。

青島日報報導，特銳德此次發布的算電島瞄準算力中心全新電力需求，其不再是傳統意義上的變電站，而是一套將110千伏或220千伏高壓電直接接入，經過高壓固態設備和直流母線，最終以800伏直流電直供機房的預製艙式供電站。

據悉，算電島全站167個高壓、中壓、直流配電等功能模組全部在工廠預製完成，出廠前就完成了全系統聯調。現場施工量減少七成，安裝量減少八成，整站交付周期僅需150天，而傳統土建變電站往往要12至18個月。

特銳德表示，算電島搭載自研算電協同AI管控平台，融合虛擬電廠、車網互動、微電網數位化技術，依託綠電預測、儲能平抑、電網潮流智能優化三大系統，根據風光出力、電網峰谷變化靈活調配算力任務，綠電大發時段最大化消納清潔能源，用電高峰依託儲能平抑負荷波動，實現降本增效。

除讓Token用電成本減少，特銳德執行總裁周君指出，疊加模組化集成、預製化交付、無人值守智能運維優勢，整體建站造價下降20%，運維人力成本減少四成。

國際能源署（IEA）數據顯示，2025年大陸算力中心總用電量達1,960億千瓦時，年增18.1%，占全社會用電量的1.9%。據相關預測，到2030年大陸算力中心用電量將達到5,000億-7,000億千瓦時，占用電量比重將突破5%。

據了解，特銳德的算電島已經正式接入企業自建資料中心。

大陸

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