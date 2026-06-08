陸企強攻「算電島」 Token 用電變便宜 有望帶動算力價格降低

隨著AI大模型發展，算力供電成為挑戰，大陸電力設備生產商、全球預製艙變電站（指迷你變電站）龍頭特銳德推出全球首創算力中心高壓交直流預製艙供電站「算電島」產品，號稱可實現AI算力Token用電成本下降30%，有望帶動算力價格降低，讓算力普惠加速。

特銳德算電島指的是「AI算力中心專用高壓預製艙供電站」，是給大模型或智算中心專門設計的、工廠預製好的、像積木一樣能現場快速拼裝的迷你高壓變電站跟直流供電系統。

隨著AI發展，專為資料中心高壓交直流供電打造的預製艙方案正快速普及。特銳德推出的算電島在全鏈條自研技術重構算力電力底層架構下，確立新一代算力中心供電新模式，其能提升建設效率，且透過「源網荷儲（電源、電網、負荷、儲能）」深度協同，直連綠電，達到100%綠電消納。

特銳德2004年在青島成立，2009年在深交所創業板上市，為創業板第一股。目前已完整打通高壓入網、直流供電、綠電消納、儲能調度、全週期運維產業閉環，徹底重構智算電力底層規則。目前是全球預製艙絕對龍頭，旗下特來電也是大陸國內最大充電運營商。

青島日報報導，特銳德此次發布的算電島瞄準算力中心全新電力需求，其不再是傳統意義上的變電站，而是一套將110千伏或220千伏高壓電直接接入，經過高壓固態設備和直流母線，最終以800伏直流電直供機房的預製艙式供電站。

據悉，算電島全站167個高壓、中壓、直流配電等功能模組全部在工廠預製完成，出廠前就完成了全系統聯調。現場施工量減少七成，安裝量減少八成，整站交付周期僅需150天，而傳統土建變電站往往要12至18個月。

特銳德表示，算電島搭載自研算電協同AI管控平台，融合虛擬電廠、車網互動、微電網數位化技術，依託綠電預測、儲能平抑、電網潮流智能優化三大系統，根據風光出力、電網峰谷變化靈活調配算力任務，綠電大發時段最大化消納清潔能源，用電高峰依託儲能平抑負荷波動，實現降本增效。

除讓Token用電成本減少，特銳德執行總裁周君指出，疊加模組化集成、預製化交付、無人值守智能運維優勢，整體建站造價下降20%，運維人力成本減少四成。

國際能源署（IEA）數據顯示，2025年大陸算力中心總用電量達1,960億千瓦時，年增18.1%，占全社會用電量的1.9%。據相關預測，到2030年大陸算力中心用電量將達到5,000億-7,000億千瓦時，占用電量比重將突破5%。

據了解，特銳德的算電島已經正式接入企業自建資料中心。隨著AI大模型發展，算力供電成為挑戰，大陸電力設備生產商、全球預製艙變電站（指迷你變電站）龍頭特銳德推出全球首創算力中心高壓交直流預製艙供電站「算電島」產品，號稱可實現AI算力Token用電成本下降30%，有望帶動算力價格降低，讓算力普惠加速。

特銳德算電島指的是「AI算力中心專用高壓預製艙供電站」，是給大模型或智算中心專門設計的、工廠預製好的、像積木一樣能現場快速拼裝的迷你高壓變電站跟直流供電系統。

隨著AI發展，專為資料中心高壓交直流供電打造的預製艙方案正快速普及。特銳德推出的算電島在全鏈條自研技術重構算力電力底層架構下，確立新一代算力中心供電新模式，其能提升建設效率，且透過「源網荷儲（電源、電網、負荷、儲能）」深度協同，直連綠電，達到100%綠電消納。

特銳德2004年在青島成立，2009年在深交所創業板上市，為創業板第一股。目前已完整打通高壓入網、直流供電、綠電消納、儲能調度、全週期運維產業閉環，徹底重構智算電力底層規則。目前是全球預製艙絕對龍頭，旗下特來電也是大陸國內最大充電運營商。

青島日報報導，特銳德此次發布的算電島瞄準算力中心全新電力需求，其不再是傳統意義上的變電站，而是一套將110千伏或220千伏高壓電直接接入，經過高壓固態設備和直流母線，最終以800伏直流電直供機房的預製艙式供電站。

據悉，算電島全站167個高壓、中壓、直流配電等功能模組全部在工廠預製完成，出廠前就完成了全系統聯調。現場施工量減少七成，安裝量減少八成，整站交付周期僅需150天，而傳統土建變電站往往要12至18個月。

特銳德表示，算電島搭載自研算電協同AI管控平台，融合虛擬電廠、車網互動、微電網數位化技術，依託綠電預測、儲能平抑、電網潮流智能優化三大系統，根據風光出力、電網峰谷變化靈活調配算力任務，綠電大發時段最大化消納清潔能源，用電高峰依託儲能平抑負荷波動，實現降本增效。

除讓Token用電成本減少，特銳德執行總裁周君指出，疊加模組化集成、預製化交付、無人值守智能運維優勢，整體建站造價下降20%，運維人力成本減少四成。

國際能源署（IEA）數據顯示，2025年大陸算力中心總用電量達1,960億千瓦時，年增18.1%，占全社會用電量的1.9%。據相關預測，到2030年大陸算力中心用電量將達到5,000億-7,000億千瓦時，占用電量比重將突破5%。

據了解，特銳德的算電島已經正式接入企業自建資料中心。