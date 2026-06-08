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陸一線城住宅租金止跌回升 畢業租賃旺季將至 有助延續修復態勢

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
受北京、上海、深圳住宅租金連三月上漲帶動，一線城今年1至5月平均租金轉為小幅上行。（中新社）
受北京、上海、深圳住宅租金連三月上漲帶動，一線城今年1至5月平均租金轉為小幅上行。（中新社）

大陸房地產研究機構中指研究院公布數據顯示，5月全國50城住宅租金持續小幅回落，但跌幅收斂；北京、上海深圳則連續3個月按月上漲，帶動一線城市1至5月平均租金轉為小幅上行。中指研究院指出，在經歷連續兩年調整後，市場下行空間逐步收窄，隨著畢業季租賃旺季到來，核心城市租金修復態勢有望延續。

證券時報指，中指研究院的最新數據顯示，1至5月，一線城市平均租金止跌回升轉為小幅上漲0.21%；二線、三及四線城市平均租金跌幅亦有所收窄。業內人士預計，6月進入傳統旺季後，核心城市租金仍有支撐。

數據顯示，5月50城住宅平均月租金為人民幣33.94元（約新台幣159元）/平方公尺，月比延續小幅下跌態勢，跌幅為0.11%；按年下跌3.17%，跌幅較4月收窄0.21個百分點。

對租金小幅下跌的原因，中指研究院認為，5月處於春節後返城季效應收尾與年中高校畢業季前夕的租賃需求空窗期，大陸住宅租賃整體需求降溫，租金回落符合歷年市場運行規律。

值得注意的是，對比近3年同期數據，2024年與2025年的5月，50城住宅平均租金月比跌幅均不低於0.3%，而今年5月僅下跌0.11%，跌幅明顯收窄。

分城市看，5月各線城市租賃市場熱度分化格局進一步固化。一線城市普通住宅平均租金繼續修復，月增0.16%；二線、三及四線城市則延續調整態勢，其中二線城市月比跌幅至0.27%，三及四線代表城市跌幅為0.2%。

具體城市表現，一線城市住宅租金率先轉穩。3月租賃旺季啟動以來，北京、上海、深圳住宅租金已連續3個月按月上漲，其中上海漲幅較為明顯。天津住宅租金則連續4個月平穩上行。

中指研究院指，1至5月，一線城市平均租金轉為小幅上漲0.21%；二線、三及四線城市分別累計下跌1.13%、0.68%。

展望6月，中指研究院預計，隨著高校畢業季啟動，租賃市場進入傳統旺季，核心一、二線城市需求回升，租金有望穩步上行；二線及三及四線城市則維持小幅調整但幅度收斂。

租金 深圳 上海

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