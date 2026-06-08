人行買黃金 連19月加碼

中國人民銀行（大陸央行）昨（7）日公布最新數據顯示，5月末黃金儲備7,496萬盎司，較4月底增加32萬盎司，這是人行連續第19個月增持黃金，5月增持量亦創下近15個月新高。

黃金期貨和現貨在今年1月、2月連續飆漲，3月、4月、5月又接連走跌。今年前5個月，人行分別增持黃金4萬盎司、3萬盎司、16萬盎司、26萬盎司黃金、32萬盎司。這種「跌了猛買，漲了觀望」的操作，跟很多在金價高位衝進去的普通人完全相反。隨著金價進入震盪下行通道，人行增持力度不斷加大。

6月以來，金價再次震盪下跌。截至6月5日，COMEX黃金、倫敦金分別收報4,353.9美元/盎司、4,328.92美元/盎司，周跌幅分別達4.73%、4.61%。值得注意的是，多家機構近期相繼下調黃金價格預期。其中，花旗銀行於5月中旬表示短期看淡黃金走勢，預測未來3個月金價將觸及4,300美元/盎司。

東方金誠首席宏觀分析師王青分析，人行大力增持黃金的原因可能在於近期國際金價震盪下行。「接下來，央行增持黃金還是大方向。」王青表示，目前大陸官方儲備中，黃金儲備占比仍明顯低於全球平均水準。此外，黃金是全球廣泛接受的最終支付手段，人行增持黃金能增強主權貨幣的信用，為穩慎推動人民幣國際化創造有利條件。

近年來，全球央行持續加大購金力度，歐洲央行最新報告顯示，截至2025年底，黃金在全球官方儲備（外匯+黃金）中占比升至27%，超越美債成為全球第一大儲備資產。

與此同時，大陸國家外匯管理局公布最新數據顯示，截至2026年4月底，大陸外匯存底規模為3.44兆美元，較3月底的3.41兆美元增加316.91億美元，增幅為0.93%。目前，大陸外匯存底規模自4月後繼續站穩3.4兆美元之上，創2015年11月以來最高。

每日經濟新聞引述中銀證券全球首席經濟學家管濤分析，5月美元指數止跌回升，累計上漲0.9%至98.9，非美元貨幣總體下跌，導致非美元儲備資產折算美元呈現縮水；但全球主要金融資產價格總體上漲，導致外匯存底取得帳面盈利。後者漲幅更大，以致當月外匯存底獲得正估值效應。

王青指出，按不同標準測算，當前大陸高於3.4兆美元的外匯存底規模處於較為充裕狀態。