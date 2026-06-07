擺脫價格戰尋找增長曲線 陸碳化矽企業卡位AI算力

過去一段時間大陸碳化矽業者低價競爭引爭議，而大陸碳化矽產業本身也迎來變化。大陸碳化矽業者「基本半導體」近期推出「AI電源+電動汽車+光儲+消費」產品矩陣，反應大陸碳化矽產業從過往捲價格到擴產能，大陸碳化矽產業或正在從「車上」走向「雲上」，從「車充光儲」走向「全域爆發」的升級，但有觀點認為，目前AI電源對於碳化矽需求杯水車薪。

基本半導體2016年於深圳成立，其為大陸國內碳化矽（SiC）功率器件IDM 企業，聚焦車規級、工業級SiC MOSFET、二極管及功率模塊，是大陸SiC全產業鏈核心玩家之一。

36氪報導，在AI電源領域，基本半導體推出系列化碳化矽MOSFET單管及模塊，可廣泛應用於HVDC、SST、服務器電源等場景；在電動汽車領域，車規級碳化矽模塊已獲得10餘家汽車製造商的超50款車型design-in；在太陽能光電儲能領域，碳化矽產品在組串式逆變器、儲能PCS中實現規模應用；在消費電子領域，碳化矽單管在LED電源、快充、適配器等場景中持續滲透。

大陸碳化矽產業供應鏈個層面正集體進入「加速跑」模式：從基板環節看，天岳先進、天科合達等6英吋產品已佔據全球市場半壁江山，8英吋產品已批量出貨；器件環節，基本半導體等IDM企業產能持續爬坡；設備環節，大陸國產長晶爐、切割設備等逐步導入產線。

此前知名研究機構Citrini Research曾發布研報稱，碳化矽大廠Wolfspeed極有可能成為這波AI繁榮新階段的最大贏家。主因在於看好碳化矽在AI數據中心電力系統中的需求潛能。不過也有觀點認為，碳化矽器件相較於傳統矽器件價格更高，業內認為，只有在電源功率超過3000W時，才會開始啟用碳化矽器件，而只有超過5000W時，才會對碳化矽器件有剛性需求，目前主流仍在3000W，意味需求小眾，且這微量需求目前幾乎是英飛凌一家獨大。