新能源車持續「增重」...大陸官媒：新國標收緊能耗 導向「標準身材」

隨著電池容量提升與車內空間、續航及功能等需求增加，新能源汽車車身與重量持續擴大。央視新聞7日指出，「車變大、車位變窄」並非錯覺，近年主流車型已明顯改變。自今年起，大陸實施電動車強制性國標，對能耗不達標新車型限制備案、生產與銷售，以遏制車輛持續「增重」趨勢，未來新能源汽車或將逐步回歸「標準身材」。

央視財經報導指，「車好像在變大，車位好像在變窄？」的感覺並非一兩個人的「錯覺」。數據顯示，2000年前後，市場常見的家用新能源汽車，車寬多在1.7公尺。2015年，寬度增加到1.8公尺。如今，家用熱門中大型SUV、MPV車型，新能源汽車普遍接近甚至超過2公尺。

報導稱，在一家二手車交易所也看到類似變化。從事二手車行業已經八年的毛先生表示，隨著新能源汽車普及，現在民眾日常出行的主流新能源汽車價格較過去燃油車便宜，但車身卻更大、更壯。同時，在停車場測量發現，一款新能源車車寬接近2.3公尺，而大陸現行車位標準寬度為2.4公尺，該標準制定於2015年12月。

在車輛變大的原因方面，業內人士指出，車身每增加10毫米寬度，大約可多容納約0.8度電，但車輛「變胖」亦與續航競爭有關。北方工業大學汽車產業創新研究中心研究員張翔指出，有些車企以續航里程作為賣點，宣稱可一次充電行駛800至1000公里，但背後需搭載大容量電池包，重量可達七八百公斤。

張翔並指出，部分車企亦透過提升車內功能配置吸引消費者，包括影音娛樂、休憩空間等，甚至有車型加入車載廁所設計，使產品在市場競爭中更具差異化。

報導同時指出，車輛重量增加亦帶來基礎設施壓力。數據顯示，大陸乘用車平均整備質量在2024年達1704公斤，較2012年增加近400公斤。張翔指出，車輛變重將加大對道路路面的磨損，進一步推升道路維護與保養成本。

政策層面方面，為遏制電動汽車尺寸和重量持續增長，報導稱，大陸自今年1月1日起，中國實施一項針對電動汽車的強制性國家標準，規定能耗不達標的新車型不得進入備案流程，亦不得生產、銷售或上牌，以引導車企遏制電動汽車持續「增重」趨勢。未来新能源汽車或將逐步回歸「標準身材」。