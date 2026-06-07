繼老虎富途長橋後 華盛證券調整大陸客戶交易限制

繼老虎、富途及長橋後，又一家跨境券商宣布調整大陸存量業務。這次是未被「點名」的華盛證券，其宣布自6月15日起暫停大陸地區客戶的新開倉與加倉交易，僅保留賣出與資金轉出功能，並配合監管要求推動業務規範化。據第一財經報導，隨著各家券商陸續明確清理時間表，網路上關於投資港美股「搶窗口」的討論與引流貼文增加，部分平台亦出現「徵友」留言現象，境外身份成為關注條件之一。

第一財經指出，華盛證券於6月6日上午向客戶發布的通知稱，自北京時間6月15日起，華盛證券將對存量投資者帳戶在大陸的服務進行相應調整：一是在大陸交易服務：暫停股票等所有品種的新開倉、加倉交易，僅支持賣出、平倉操作；二是在大陸資金劃轉服務：暫停資金及證券轉入，轉出功能保持正常。

通知顯示，此次調整是為落實兩年集中整治期的行業監管要求，推動跨境證券業務規範發展，並強調此次調整不影響為存量投資者在境外提供服務，也不影響全體客戶現有資產安全，客戶可正常查詢賬戶、持有及賣出已有持倉。

華盛證券表示，本次調整不影響為存量投資者在境外提供服務，也不影響全體客戶現有資產安全，客戶可正常查詢帳戶、持有及賣出已有持倉。

大陸證監會等八部門5月22日聯合印發「綜合整治非法跨境證券期貨基金經營活動實施方案」，提出兩年集中整治，要求取締非法跨境經營活動，並在整治期內限制新增交易與資金流入。

方案亦規定，境外機構不得為存量投資者在境內提供買入及轉入服務，只允許單向賣出及資金轉出。整治期滿後，相關境外機構需關停境內交易系統及服務。大陸證監會強調，整治針對非法跨境經營活動，投資者資產不受影響，已開立帳戶亦不會被強制註銷或清理。

然而，方案發布同時，大陸證監會宣布對富途控股、老虎國際、長橋證券立案調查並作出行政處罰事先告知。據富途控股、老虎證券披露，兩家公司罰款總額合計超過人民幣22億元。其中，富途控股擬罰沒金額為人民幣18.5億元，老虎證券擬罰沒人民幣4.11億元。其後三家券商陸續宣布自6月中旬起限制大陸交易功能。

另，第一財經提到，隨各家券商明確清理時間表，在大陸網路上關於投資港美股「搶窗口」的分享貼文、引流帖也有所增多，其中出現一個現象是，富途評論區出現許多「徵友文」，而境外身份成為關鍵條件。

業界人士看來，要推動跨國證券業務規範發展，一方面需要跨境券商加強自身業務規範，另一方面也需要投資人強化個人權益保護意識，主動選擇合法管道參與跨國投資。