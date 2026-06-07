快訊

獨／身家好幾個億！王中平全說了 爆30年玉女妻離家出走

竹科用水無虞 石門水庫進帳2,290萬噸 寶山、寶二也將滿庫

高雄新建大樓工安意外 30歲工人17樓墜6樓頭撕裂傷送醫搶救

聽新聞
0:00 / 0:00

繼老虎富途長橋後 華盛證券調整大陸客戶交易限制

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
受大陸官方推動跨境證券業務整治影響，繼老虎、富途及長橋後，又一家跨境券商宣布調整大陸存量業務。華盛證券宣布，自15日起暫停大陸地區客戶的新開倉與加倉交易，僅保留賣出與資金轉出功能，並配合監管要求推動業務規範化。(路透)
受大陸官方推動跨境證券業務整治影響，繼老虎、富途及長橋後，又一家跨境券商宣布調整大陸存量業務。華盛證券宣布，自15日起暫停大陸地區客戶的新開倉與加倉交易，僅保留賣出與資金轉出功能，並配合監管要求推動業務規範化。(路透)

繼老虎、富途及長橋後，又一家跨境券商宣布調整大陸存量業務。這次是未被「點名」的華盛證券，其宣布自6月15日起暫停大陸地區客戶的新開倉與加倉交易，僅保留賣出與資金轉出功能，並配合監管要求推動業務規範化。據第一財經報導，隨著各家券商陸續明確清理時間表，網路上關於投資港美股「搶窗口」的討論與引流貼文增加，部分平台亦出現「徵友」留言現象，境外身份成為關注條件之一。

第一財經指出，華盛證券於6月6日上午向客戶發布的通知稱，自北京時間6月15日起，華盛證券將對存量投資者帳戶在大陸的服務進行相應調整：一是在大陸交易服務：暫停股票等所有品種的新開倉、加倉交易，僅支持賣出、平倉操作；二是在大陸資金劃轉服務：暫停資金及證券轉入，轉出功能保持正常。

通知顯示，此次調整是為落實兩年集中整治期的行業監管要求，推動跨境證券業務規範發展，並強調此次調整不影響為存量投資者在境外提供服務，也不影響全體客戶現有資產安全，客戶可正常查詢賬戶、持有及賣出已有持倉。

華盛證券表示，本次調整不影響為存量投資者在境外提供服務，也不影響全體客戶現有資產安全，客戶可正常查詢帳戶、持有及賣出已有持倉。

大陸證監會等八部門5月22日聯合印發「綜合整治非法跨境證券期貨基金經營活動實施方案」，提出兩年集中整治，要求取締非法跨境經營活動，並在整治期內限制新增交易與資金流入。

方案亦規定，境外機構不得為存量投資者在境內提供買入及轉入服務，只允許單向賣出及資金轉出。整治期滿後，相關境外機構需關停境內交易系統及服務。大陸證監會強調，整治針對非法跨境經營活動，投資者資產不受影響，已開立帳戶亦不會被強制註銷或清理。

然而，方案發布同時，大陸證監會宣布對富途控股、老虎國際、長橋證券立案調查並作出行政處罰事先告知。據富途控股、老虎證券披露，兩家公司罰款總額合計超過人民幣22億元。其中，富途控股擬罰沒金額為人民幣18.5億元，老虎證券擬罰沒人民幣4.11億元。其後三家券商陸續宣布自6月中旬起限制大陸交易功能。

另，第一財經提到，隨各家券商明確清理時間表，在大陸網路上關於投資港美股「搶窗口」的分享貼文、引流帖也有所增多，其中出現一個現象是，富途評論區出現許多「徵友文」，而境外身份成為關鍵條件。

業界人士看來，要推動跨國證券業務規範發展，一方面需要跨境券商加強自身業務規範，另一方面也需要投資人強化個人權益保護意識，主動選擇合法管道參與跨國投資。

北京 美股 大陸

延伸閱讀

香港金管局對陸客投資戶口額外監管 鞏固國際金融中心優勢

大陸證監會出手了！稱堅決打擊操縱擾亂市場行為 不走賺快錢老路

大陸汽車跨境租賃 掀新風潮

多家陸銀上調美元存款利率 市場解讀為抑制人民幣升值

相關新聞

大陸外滙存底連升兩個月 連續19個月增持黃金

大陸外匯存底延續回升態勢，同時黃金儲備持續增加。中國人民銀行（大陸央行）7日公布最新數據顯示，截至5月底，大陸外匯存底規模約3.44兆美元，較4月底上升317億美元。同時，大陸的黃金儲備已連續19個月上升。

一天一個價！ 大陸蛋價連續多周上行 年比幅近8成創新高

大陸近期不少消費者反映雞蛋價格明顯上漲，牽動民眾「菜籃」，相關話題也衝上熱搜引發討論。陸媒指出，從零售到批發價格普遍走高，年比漲幅接近8成，並呈現連續多週上行走勢。業內人士分析，本輪蛋價上漲與產能調整、季節性需求及天氣因素等有關，但也有專家認為後續上行空間有限，市場可能進入高位震盪甚至回調階段。

繼老虎富途長橋後 華盛證券調整大陸客戶交易限制

繼老虎、富途及長橋後，又一家跨境券商宣布調整大陸存量業務。這次是未被「點名」的華盛證券，其宣布自6月15日起暫停大陸地區客戶的新開倉與加倉交易，僅保留賣出與資金轉出功能，並配合監管要求推動業務規範化。據第一財經報導，隨著各家券商陸續明確清理時間表，網路上關於投資港美股「搶窗口」的討論與引流貼文增加，部分平台亦出現「徵友」留言現象，境外身份成為關注條件之一。

陸廉航對登機箱收費 專家：票價走低與燃油成本上升推動收費機制

廉價航空因票價親民成為旅客出遊選擇，但近期有大陸旅客反映攜帶20英寸登機箱搭機時，在登機口遭要求補繳登機箱費用，引發議論。據央視財經報導，相關情況多集中於低成本航空公司。專家分析，大陸民航票價整體走低，且受航空燃油價格上漲影響，航空公司面臨成本壓力，對超限行李收費有助緩解營運壓力。

與Nvidia合作就是不愛國？ 宇樹挨轟「靈魂賣美國」

Nvidia輝達（另稱英偉達）1日在台北發表Isaac GR00T參考人形機器人，採用中國宇樹科技H2 Plus人形機器人本體。宇樹成為輝達首個合作的人型機器人企業，這場被外界視為「AI＋機器人強強聯手」的合作消息傳到中國，引發批評反對聲浪。不少中國網友質疑，宇樹恐讓關鍵技術與數據流向美國，甚至衍生國安風險。更有網友罵宇樹不愛國，「把靈魂賣美國」。

香港漁農全面升級 「優鮮港品」7月領航 掃碼可溯源

香港特區行政長官李家超在去年發表的施政報告中提出推動漁農業發展，在發展現代化水產養殖及增加本地海魚養殖產量的同時，特區政府漁農自然護理署6日透露，將推出本地漁農產品全新統一品牌「優鮮港品Hong Kong Harvest」，以「本地、優質、安全、減碳」為四大核心價值，讓本地漁農業界申請有關優質產品的認證，在嚴謹的認證溯源體系以及全方位推廣計畫下，為市民提供清晰可靠的本地食材識別標準，助力香港漁農業升級與可持續發展。立法會漁農界議員陳博智歡迎漁護署推出有關品牌，形容這是推動本地漁農產品「由產地到餐桌」的重要里程碑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。