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陸廉航對登機箱收費 專家：票價走低與燃油成本上升推動收費機制

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
近期大陸多家廉價航空在登機口前要求旅客補繳登機箱費用，引發議論。圖／取自深圳特區報
近期大陸多家廉價航空在登機口前要求旅客補繳登機箱費用，引發議論。圖／取自深圳特區報

廉價航空因票價親民成為旅客出遊選擇，但近期有大陸旅客反映攜帶20英寸登機箱搭機時，在登機口遭要求補繳登機箱費用，引發議論。據央視財經報導，相關情況多集中於低成本航空公司。專家分析，大陸民航票價整體走低，且受航空燃油價格上漲影響，航空公司面臨成本壓力，對超限行李收費有助緩解營運壓力。

央視財經指出，不少民航旅客反映自己攜帶20英寸登機箱乘坐飛機，卻在登機口被攔，航空公司要求支付相應的行李費用才能把行李箱帶上飛機，不同航空公司執行標準也不一樣。

搜索發現，相關情況主要集中於春秋航空、祥鵬航空、首都航空等大陸廉價航空公司。不同航空公司對隨身行李的規定不一，若旅客搭乘廉價航空行李超出規定則需另行付費。以具體規定來看，首都航空與春秋航空對部分票種設定相近標準，允許經濟艙旅客攜帶1件不超過7公斤、尺寸為20×30×40公分的行李；南方航空則規定經濟艙可免費攜帶1件8公斤以內、三邊合計不超過55×40×20公分的隨身行李。

中國民航大學經濟與管理學院教授李曉津說，一些廉價航空公司，比如春秋航空、祥鵬航空、西部航空、天津航空等，提供比較低的票價，同時會對攜帶的行李另外收費。而國航、東航等全服務航空公司，更多的是採用20公斤免費行李額作為經濟艙的一個攜帶標準。

李曉津分析，近年來，大陸民航票價總體呈下降趨勢，疊加近期航空燃油價格上漲，航空公司營運面臨成本壓力。對部分超限行李收費，則有助於緩解航空公司成本壓力。

李曉津提到，在2017年以前，原則上，大陸民航局和國家發展改革委有一個文件，一個經濟艙旅客，按照經濟艙全票價的1.5%為標準一公斤來收費。2017年以後，發改委、民航局、交通運輸部先後推出文件，針對旅客隨身攜帶的行李，以及交運的行李不再進行價格管理，而是由各個航空公司通過協商，通過市場機制來自行確定。

針對有旅客疑惑，為何自己直到快登機了才得知要收取行李費，李曉津認為，相關企業在旅客行李服務告知等細節上需要改進。他舉例，一些旅客透過線上旅遊平台購買機票，若平台未將航空公司有關超限行李收費的信息告知旅客，就會導致旅客到機場後才知道部分超限行李收費。

人民日報引述去哪兒旅行大數據研究院研究員陳曉雙指出，旅客在預訂機票時，航空公司APP和購票平台應按要求清晰展示托運行李額度及手提行李的重量、尺寸等要求，提醒廣大旅客在出行前仔細閱讀行李規定。

機制 廉價航空 央視

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