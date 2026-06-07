中國地方財政吃緊 國企上繳比例調升補財政缺口

中國多地財政收入緊絀，地方政府提高國有資本收益上繳的比例，以加大國企「反哺」財政力度，騰出更多資金用於保障和改善民生。

證券時報今年3月報導，據中國財政部「關於2026年中央國有資本經營預算的說明」披露，2026年國有全資企業（非金融）稅後利潤的上繳比例分為4類執行，最高收取比例為35%，較2025年最高上繳比例為25%明顯提高。

第一財經6月3日報導，繼中央政府提高央企國有資本收益上繳比例後，一些省份也有相同計畫，或已經做出相應調整。

報導表示，近期31個省份披露「十五五」（2026-2030）時期財稅改革等工作，廣東、江西明確提出合理提高國有資本收益上繳比例；江蘇提出動態優化國有資本經營收益上繳與統籌比例；海南提出完善國有企業分類分檔上繳收益比例，以及逐步提高國有資本經營預算調入一般公共預算比例。

此外，廣西、貴州、湖南等一些地方已經或穩步上調國有資本收益上繳比例。

報導表示，近年中國經濟下行，房地產、土地市場、物價低迷等，地方政府財政收入增長乏力，尤其是賣地收入較高峰期腰斬，而民生、債務利息等剛性支出持續增加，加劇了地方財政收支矛盾。

報導表示，以往合理提高國有資本收益上繳比例對於緩解政府財政壓力立竿見影。根據中國財政部數據，2025年提高央企國有資本收益上繳比例後，當年央企國有資本經營預算收入約人民幣3903億元（約新台幣1.8兆元），年增長73.3%，填補了政府部分資金缺口，更多資金可用於保障和改善民生等領域。

不過，根據今年中央與地方預算報告，受2025年地方國有企業利潤下降影響，2026年預計地方國有資本經營預算本級收入約為4250億元，年降8.5%，而調入地方一般公共預算資金預計約2805億元，比去年執行數預計下降約16%。

不過，受部分地方政府計劃合理提高國有資本收益上繳比例等影響，國有資本收益實際上繳金額可能好於預期。