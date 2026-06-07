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中國產業園區空置率高 遼寧撤併49家省級經濟開發區

中央社／ 北京7日電

遼寧省正在大力撤併省級經濟開發區，涉及數量達49家。近年中國各地產業園區空置率高升，有些地方甚至高達近7成，在惡性競爭下，過往以經開區、產業園區招商來活絡地方經濟的做法面臨轉型。

中國官媒央視「焦點訪談」6日報導，不久前遼寧省啟動了全省經濟開發區體制機制改革和整合優化工作，撤併了21家省級經濟開發區，並對其他省級經濟開發區推動改革，精簡內設機構、建立與地方政府財力分成機制等。下一步，遼寧省還將撤併28家省級經濟開發區，基本完成階段性整合優化目標。

報導說，設立經濟開發區的主要目的是推動產業聚集、科技創新、吸引外資以及促進區域經濟增長。但是每一個開發區都推出類似的政策，容易引起開發區之間互相爭搶同一個項目，形成「政策內捲」（政策上的惡性競爭）。

報導指出，一段時間以來，有的地方出現了「只鋪攤子、不顧品質」的問題，一些開發區體量偏小、質效不高、定位模糊、布局分散、產業趨同。遼寧因此推動改革。

過去，由於設立經濟開發區可以爭取上級部門政策，也可以制定自己的一些土地、稅收、財政獎補等優惠措施以吸引投資，所以每個縣區都想設立開發區。遼寧省有100個區縣，高峰期就有92個省級開發區。

在惡性競爭下，過多的這類園區開始出現空殼化的情況，也有企業不求發展、只為了享受土地和稅務優惠而來。

在官方強調「全國統一大市場」後，有意改變這個情況。中國在2024年8月開始實施「公平競爭審查條例」，其中便規定：沒有法律、行政法規依據或者未經國務院批准，不得給予特定經營者稅收優惠、財政獎補等優惠。

除了經開區開始撤併，多地產業園區這兩年也早已面臨空置率高升的情況。

專長是為產業園區公司提供行業諮詢服務的方升研究，2025年12月發布文章指出，一線、二線城市產業園區的綜合空置率約在30%左右。離開了這些城市之後，空置率出現了明顯暴增，甚至有些城市的園區整體空置率能達到70%以上。

6月3日，方升研究於官網再發布指出，空置率高並不是市場完全沒有需求了，而是現在「無效供給」太多了。企業選擇園區，已經不再是單純地看租金和區位因素，更看重園區能不能為其業務創造價值，但是「超過9成的產業園區，所謂的產業服務都是流於表面」。

文章說，當一個產業園區沒有任何不可替代的價值時，也就只能依靠降價來吸引客戶了，最後就陷入了越招越虧，越虧越得招的惡性循環。

開發區 央視 中國

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