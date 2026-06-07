大陸外滙存底連升兩個月 連續19個月增持黃金

大陸外匯存底延續回升態勢，同時黃金儲備持續增加。中國人民銀行（大陸央行）7日公布最新數據顯示，截至5月底，大陸外匯存底規模約3.44兆美元，較4月底上升317億美元。同時，大陸的黃金儲備已連續19個月上升。

澎湃新聞指出，大陸國家外匯管理局6月7日公布的最新數據顯示，截至2026年4月底，大陸外匯存底規模為3.44兆美元，較3月底的3.41兆美元增加316.91億美元，增幅為0.93%。目前，大陸外匯存底規模自4月後繼續站穩3.4兆美元之上，並已連續10個月處於3.3兆美元之上。

大陸外匯局表示，2026年5月，受全球宏觀經濟環境、主要經濟體貨幣政策預期等因素影響，美元指數上升，全球主要金融資產價格整體上漲。匯率折算與資產價格變化等因素共同作用，使當月外匯存底規模上升。

值得注意的是，今年1月至5月，大陸外匯存底依序為：增加412.09億美元、增加287.29億美元、下降856.84億美元、增加684.24億美元，以及增加316.91億美元。

同日，人行還公布大陸黃金儲備數據，顯示大陸黃金儲備連續19個月增加。人行7日更新的官方儲備資產數據顯示，截至2026年5月底，大陸黃金儲備為7496萬盎司，較4月末的7464萬盎司增加32萬盎司。

上觀新聞提到，在2025年3月至2026年2月期間，人行單月增持黃金規模始終低於10萬盎司。 3月以來，人行單月增持黃金規模分別為16萬、26萬、32萬盎司，增持力度不斷增加。

東方金誠首席宏觀分析師王青先前分析，人行大力增持黃金的原因可能在於近期國際金價震盪下行。「接下來，央行增持黃金還是大方向。」王青表示，目前大陸官方儲備中，黃金儲備占比仍明顯低於全球平均水準。此外，黃金是全球廣泛接受的最終支付手段，人行增持黃金能增強主權貨幣的信用，為穩慎推動人民幣國際化創造有利條件。