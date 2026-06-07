一天一個價！ 大陸蛋價連續多周上行 年比幅近8成創新高

大陸近期不少消費者反映雞蛋價格明顯上漲，牽動民眾「菜籃」，相關話題也衝上熱搜引發討論。陸媒指出，從零售到批發價格普遍走高，年比漲幅接近8成，並呈現連續多週上行走勢。業內人士分析，本輪蛋價上漲與產能調整、季節性需求及天氣因素等有關，但也有專家認為後續上行空間有限，市場可能進入高位震盪甚至回調階段。

齊魯晚報報導，近日，在濟南市歷下區大潤發門市，雞蛋專賣區的工作人員指出，「雞蛋昨天4.99元（人民幣，單位下同）/斤，今天（6月1日）就5.29元了，一天一個價」。另有民眾表示，「我上回買還4塊多錢，沒幾天就漲了不少，現在都賣到5塊5了，雞蛋都是家常菜必需品，天天都得買，漲價真的太明顯了。」

報導稱，往年「五一」假期過後，雞蛋市場都會進入傳統消費淡季，價格穩步回落，而今年這一行業慣例被打破。大陸農業農村部畜牧獸醫局網站消息顯示，進入5月以來大陸雞蛋價格已連續5周上漲。6月5日14時，大陸全國農產品批發市場雞蛋價格為10.56元/公斤，較6月4日上漲0.8%。

央視財經指出，在北京新發地農產品批發市場的禽蛋交易區，6月初每斤雞蛋的批發價格已達5.5元，較5月初上漲約26%，年比漲幅接近80%，創近5年同期最高；河北館陶批發市場在被譽為北方蛋價「風向標」，同樣出現短期快速上行行情，5月28日一件45斤重的雞蛋售價194元，5月29日漲至201元，一天上漲7元。

另，據新華社，今年雞蛋價格「逆勢」上漲，5月呈現「周周攀升」特徵。多名業內人士認為，主要受到前期產能收縮與階段性需求釋放影響，2025年養殖端縮減規模、淘汰蛋雞，使今年貨源偏緊。

卓創資訊數據顯示，大陸2025年單斤雞蛋利潤由2024年年均0.85元降至-0.03元。另，河北省邯鄲市館陶縣農業農村局指出，去年當地蛋雞存欄量為1150萬隻，今年降至1078.14萬隻，一年減少71.86萬隻。

同時，不利天氣亦推動蛋價上行。業內人士指出，南方梅雨與高溫高濕環境影響儲運與流通。農業農村部監測顯示，蛋價上漲帶動養殖業由虧轉盈。

中國證券報引述業內人士指出，本輪上漲由產能去化、低庫存及節日備貨等因素共同推動，但供應偏緊格局仍在，短期價格維持高位，但需留意波動加大風險。

另有市場專家指出，本輪蛋價上漲難以持續，上行空間已基本見頂。該名專家表示，各地養殖場已啟動補欄，後續產能釋放後供給增加，疊加需求端出現替代消費與減量使用趨勢，價格可能逐步回落。