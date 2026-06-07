快訊

陸四艘大型公務船最小6600噸最大10000噸 今將抵達台灣東部海域執法

MLB／大谷翔平單局2安、本季第11轟 山本由伸可望輕鬆第6勝

招生作戰／教授放低身段「海巡」搶生 報考人數增3成

聽新聞
0:00 / 0:00

波音高管：可為中國200架飛機訂單提供售後零件支援

中央社／ 台北7日電

美國飛機製造商波音公司高階主管6日表示，公司能夠向中國提供售後零件支援，以配合其購買200價飛機訂單。

美國總統川普於5月中旬訪問北京後，中國同意向波音購買200架飛機。

據路透社報導，波音全球服務部執行長雷蒙德（Chris Raymond） 在接受採訪時表示，只要相關零件屬於「獲准在全球銷售的零件」，中國取得這些零件不會有任何問題。

他還指出，波音在中國設有零件倉庫。

波音執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）曾表示，中國購買200架飛機的協議將於今年稍晚正式敲定，而這筆訂單僅是未來可能更大規模交易的「首批訂單」。

報導指出，中國商務部表示，根據這項波音交易，美國需要向中國提供飛機引擎零件及相關組件的供應保證。

雷蒙德表示，就飛行時數而言，大多數地區仍呈現溫和至良好的成長；儘管伊朗戰爭持續，市場對飛機改裝的需求依然存在。

他還補充說，波音負責經銷的引擎零組件，以及駕駛艙窗戶等零件，仍受到供應鏈短缺的影響，供應情況依舊充滿挑戰。

此外，雷蒙德還說，其部門正透過分析技術提升效率來削減成本，而非透過裁員來達成目標。

波音 北京 川普

延伸閱讀

影／在停機坪就出事！漢莎波音787起落架失效 機頭重摔落地畫面曝光

俞大㵢：不擔心台灣成為籌碼 美國依需求對台軍售

航班落地白雲機場滑行58分鐘 網酸：都能從廣州到深圳了

美對台140億美元軍售案 川普：正在考慮中

相關新聞

大陸高考今登場 從文創到住宿周邊消費熱度同步攀升

大陸2026高考（相當於台灣的學測與分科測驗）今（7）日登場，在1290萬考生應試之際，大陸各地的「高考經濟」同步升溫，從文具文創、服飾到鮮花與住宿帶動多元消費。陸媒指出，市場熱賣「金榜題名」「旗開得勝」等寓意商品；據統計，相關衍生消費規模約達人民幣320億元（下同， 約台幣1,496億元）。

騰訊攜手機業升級AI功能 外界推測為自研智慧助理鋪路

騰訊旗下覆蓋即時通訊、社交、支付、生活服務等多功能的超級應用（App）微信，正與華為、榮耀、小米、OPPO、vivo等手機廠商合作推出A2A（Agent-to-Agent）功能。透過A2A協作機制允許手機廠商的AI助理（AI Agent）向微信發出指令，直接調用微信核心功能。

大陸AI眼鏡納入國家補貼範圍 新品齊發搶攻全球

中國大陸今年首度將AI眼鏡納入國家補貼範圍，帶動市場需求快速升溫。目前中國大陸品牌數量已達356個，阿里巴巴、華為、雷鳥創新及科大訊飛等企業紛紛推出新品。然而，隨著海外採購需求增加，部分深圳業者產品已全數外銷至美國、日本、中東及歐洲。

大陸汽車跨境租賃 掀新風潮

大陸汽車出口數據持續攀升的同時，海外市場壁壘也在加高。無論是整車進口關稅壁壘，還是對零配件產地的限制，都代表單純依靠「一手交錢，一手交貨」的傳統商品貿易邏輯已不再適應當下出海節奏。於是跨境租賃模式興起，以租金形式獲取長期現金流，從而使汽車出海的重心從一次性產品銷售轉向長期服務貿易。

陸銀上調美元存款利率

近期，中國大陸多家銀行上調美元存款利率，市場人士認為，此舉有助於吸收市場美元資金，避免人民幣升值過快。

世足賽商機熱 義烏賺翻

2026年世界盃足球賽即將在台灣時間6月12日登場，素有「世界超市」之稱、全球最大的小商品批發集散中心義烏迎來訂單高峰。據義烏海關統計，今年1-5月，義烏出口世界盃相關商品超過人民幣120億元（約新台幣562億元），年增35%，訂單已經排到8月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。