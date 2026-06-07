波音高管：可為中國200架飛機訂單提供售後零件支援

美國飛機製造商波音公司高階主管6日表示，公司能夠向中國提供售後零件支援，以配合其購買200價飛機訂單。

美國總統川普於5月中旬訪問北京後，中國同意向波音購買200架飛機。

據路透社報導，波音全球服務部執行長雷蒙德（Chris Raymond） 在接受採訪時表示，只要相關零件屬於「獲准在全球銷售的零件」，中國取得這些零件不會有任何問題。

他還指出，波音在中國設有零件倉庫。

波音執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）曾表示，中國購買200架飛機的協議將於今年稍晚正式敲定，而這筆訂單僅是未來可能更大規模交易的「首批訂單」。

報導指出，中國商務部表示，根據這項波音交易，美國需要向中國提供飛機引擎零件及相關組件的供應保證。

雷蒙德表示，就飛行時數而言，大多數地區仍呈現溫和至良好的成長；儘管伊朗戰爭持續，市場對飛機改裝的需求依然存在。

他還補充說，波音負責經銷的引擎零組件，以及駕駛艙窗戶等零件，仍受到供應鏈短缺的影響，供應情況依舊充滿挑戰。

此外，雷蒙德還說，其部門正透過分析技術提升效率來削減成本，而非透過裁員來達成目標。