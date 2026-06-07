聽新聞
0:00 / 0:00
波音高管：可為中國200架飛機訂單提供售後零件支援
美國飛機製造商波音公司高階主管6日表示，公司能夠向中國提供售後零件支援，以配合其購買200價飛機訂單。
美國總統川普於5月中旬訪問北京後，中國同意向波音購買200架飛機。
據路透社報導，波音全球服務部執行長雷蒙德（Chris Raymond） 在接受採訪時表示，只要相關零件屬於「獲准在全球銷售的零件」，中國取得這些零件不會有任何問題。
他還指出，波音在中國設有零件倉庫。
波音執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）曾表示，中國購買200架飛機的協議將於今年稍晚正式敲定，而這筆訂單僅是未來可能更大規模交易的「首批訂單」。
報導指出，中國商務部表示，根據這項波音交易，美國需要向中國提供飛機引擎零件及相關組件的供應保證。
雷蒙德表示，就飛行時數而言，大多數地區仍呈現溫和至良好的成長；儘管伊朗戰爭持續，市場對飛機改裝的需求依然存在。
他還補充說，波音負責經銷的引擎零組件，以及駕駛艙窗戶等零件，仍受到供應鏈短缺的影響，供應情況依舊充滿挑戰。
此外，雷蒙德還說，其部門正透過分析技術提升效率來削減成本，而非透過裁員來達成目標。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。